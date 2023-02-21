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36/3-b trafik cezası nedir? 36/3-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

18.02.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücülerin trafikte ve trafiğe çıkmak için uyması gereken birtakım kurallar vardır. Bu kurallar Karayolları Trafik Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Trafik kuralları uymak trafiğin güvenli bir şekilde olağan akışının devam etmesi açısından önem arz etmektedir. Trafik kurallarına uymamak ise can ve mal kaybına neden olabilir. Söz konusu kurallar uymadığı tespit edilen kişiler için ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Peki, 36/3-b trafik cezası nedir?

36/3-b trafik cezası nedir? 36/3-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları bütün sürücülerin uyması gereken kuralları kapsar. Bu kurallara uymayan kişilere ise çeşitli cezai yaptırımlar uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3-b maddesi de belirli bir trafik kuralı ihlali tespiti sebebiyle sürücü belgesine geçici olarak ya da tedbir amaçlı geri alınmasına rağmen motorlu araç kullanımıyla ilgilidir. Bu maddeye uymayan kişilere mevzuatta belirtildiği şekilde ceza uygulanmaktadır.

36/3-b trafik cezası nedir?

Motorlu araç kullanmak için her sürücünün araç tipine göre bir sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak kurallara aykırıdır. Kimi sürücülerin motorlu araç kullanma ehliyetine sahip olmalarına rağmen belirli trafik kurallarını ihlal etmesi sebebiyle ehliyetlerine görevliler tarafından el konulabilemektedir.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 336/3-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu da mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları ya da Karayolları Kanununda belirtilen yetkililer tarafından sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbir amaçlı geri alınmasına rağmen motorlu araç kullanmak olarak belirlenmiştir. Yani kısaca 36/3-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu, sürücü belgesi geri alındığı hâlde motorlu araç kullandığı tespit edilen kişilere cezai yaptırım uygulanmaktadır.

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36/3-b trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik içerisinde belirli kurallara uymamak sürücü belgesinin iptaline ya da belirli bir süre için geri alınmasına yol açabilmektedir. Bunlardan biri ise Karayolları Trafik Kanunu’nun 36-3-b maddesidir. Buna göre ehliyeti geçici ya da tedbiren geri alınmasına rağmen motorlu araç kullandığı tespit edilen tüm sürücülere trafik idari para cezası uygulanmaktadır. Ek olarak sürücülerin araç sahibi olmadığı durumlarda, araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda trafik idari para cezası uygulanmaktadır. Yanş 36/3-b trafik cezası ehliyetsiz araç kullanan ve bu kişilere araç kullandırtan kişilere uygulanır.

36/3-b trafik cezası tutarı ne kadar?

36/3-c trafik cezası maddesini ihlal eden sürücülere idari para cezası uygulanır. 2023 yılı için belirlenen 36/3-b trafik cezası tutarı 8.190 TL'dir. Uygulanan para cezasını 15 gün içinde ödeyecek kişiler için %25 indirim uygulanarak 36/3-b trafik cezası tutarı 6.142,50 TL olarak düzenlenir. Sürücülerin araç sahibi olmadığı durumlarda ise araç sahibine de 8.190 TL trafik idari para cezası uygulanmakta ve aynı indirim koşulu geçerlidir.

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Anahtar Kelimeler:
trafik cezası ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

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