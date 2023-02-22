32/3 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 32/3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Araç sahipleri araçlarına istedikleri değişikleri yapamazlar, yapılan değişiklikler mevzuata uygun olmak zorundadır. Bunun sebebi yapılmak istenen kimi değişikliklerin çevreyi rahatsız edebilecek derece olmasıdır. Bunun önüne geçmek için sürücüler, araçlarında yalnızca mevzuata uygun değişiklikler yapabilmektedir. Bu kurala uymayıp araçlarına çevreyi rahatsız edecek kadar gürültülü değişiklikler yapan sürücülere 32/3 trafik cezası uygulanmaktadır.

32/3 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nda sürücülerin trafikte nasıl davranması gerektiğini belirten kurallar mevcuttur. 32/3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, araç sahiplerinin araçları üzerinde yaptıkları ve mevzuata uygun bir şekilde araç tescil belgesine işlenmeyen değişikliklerin çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olmasını kapsar. 32/3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince araç üzerinde yapılan değişikliklerin gürültü çıkaracak nitelikte olmasının tespiti hâlinde sürücülere para cezası uygulanır ve araç, mevzuata uygun duruma getirilince kadar men edilir. Araca da “Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi” (ek-33) düzenlenir. Bu belge sayesinde sürücülere 7 iş gününe kadar araç üzerinde yaptıkları değişiklikleri kurallara uygun bir şekilde düzeltmeleri için izin verilir. Eğer mevzuata uygun bir şekilde 7 gün içinde düzeltme yapılmazsa ek-33-A düzenlenir, trafikten men edilir ve araç çekilir.

32/3 trafik cezası kimlere uygulanır?

Araç sahipleri kimi zaman araçlarında değişiklikler yapmak istemektedirler. Bu değişikliklerin mevzuata uygun bir şekilde yapılması ve araç tescil belgesine işletilmesi gerekmektedir. Söz konusu değişiklerin abartı egzoz, açık hava filtresi, havalı korna, manifolt değişikliği gibi çevreyi rahatsız edebilecek nitelikte olanları ise Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 numaralı maddesiyle kullanımı yasaklanmıştır. Dolayısıyla, araçlarında çevreyi rahatsız edebilecek nitelikte değişiklikler yapan tüm sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır.

32/3 trafik cezası tutarı ne kadar?

Araçlarına yaptıkları değişikliklerin çevreyi rahatsız edecek derecede olduğu tespit edilen sürücülere 32/3 trafik cezası tutarı olan 4.064 TL para cezası uygulanır. Fakat kesilen cezayı ilk on beş gün içerisinde ödeyecek sürücülere %25 indirim uygulanır. İndirimli 32/3 trafik cezası tutarı 3.084 TL olarak belirlenir. 32/3 trafik cezası maddesini ihlal eden sürücülerin ehliyetlerine herhangi bir ceza puanı işlenmemektedir.

