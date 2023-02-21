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37 trafik cezası nedir? 37 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

18.02.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kuralları trafikte yer alan herkesin güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiş ve yürürlüğe konmuştur. Trafiğe bir araçla çıkabilmek için belirli koşullar vardır. Bu koşullar motorlu araç kullanımını kapsadığı gibi motorsuz araçların da kullanımını da kapsamaktadır. Bu şartlar, uzmanlar tarafından belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. 37 trafik cezası da motorsuz araçların kullandırılması ile doğrudan ilgilidir. Peki, 37 trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

37 trafik cezası nedir? 37 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları motorsuz taşıtları olduğu kadar motorsuz taşıtları da kapsamaktadır. Bisiklet veya elektrikli bisiklet gibi motorsuz taşıtları kullanmak için herhangi bir sürücü belgesi gerekmemektedir. Bu sebeple birçok kişi ulaşım aracı olarak bu taşıtları kullanmaktadır. Fakat her ne kadar bir sürücü belgesi gerekmese de bu taşıtları trafik içerisinde kullanmak için belirli bir yaş sınırı vardır. Bu yaş sınırına ulaşmamış kişilere motorsuz taşıtları kullandırmak yasal değildir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 37. maddesi de bu konuyla ilgilidir. Bu maddeyi ihlal eden kişilere para cezası uygulanmaktadır.

37 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nda kişilerin trafikte nasıl davranması gerektiği ve araç kullanımı için yerine getirmesi gereken kurallar açıkça belirtilmiştir. Yalnızca motorlu araçlar için değil bisiklet veya elektrikli skuter gibi araçların da kullanım şartları belirtilmiştir. Söz konusu kanunun 37 trafik cezası maddesi ihlalin konusu da bununla ilgilidir. İlgili maddeye göre 37 trafik cezası maddesi ihlalin konusu şu şekildedir:

  • Bedensel ve/veya ruhsal olarak sağlıklı olmayan kişilere bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter ve motorsuz taşıt kullandırmak veya hayvan vermek
  • 11 yaşını bitirmemiş kişilere bisiklet kullandırmak
  • 15 yaşını bitirmemiş kişilere elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter kullandırmak
  • 13 yaşını bitirmemiş kişilere motorsuz taşıt kullandırmak veya hayvan tevdi ettirmek

37 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince yukarıdaki durumlar yasal değildir. Söz konusu maddeleri ihlal eden kişilere cezai işlem uygulanmaktadır.

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37 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik kuralları yalnızca motorlu araçları değil yayaları, bisiklet ve elektirkli bisiklet kullananlara kadar herkesi ilgilendirmektedir. Bu kurallara uyulmaması can ve mal kaybının oluşmasının önüne geçilebilmesi açısından önem arz etmektedir. 37 trafik cezası maddesi ihlal konusu, gerekli yaş sınırına ulaşmamış kişilerin belirli araçları kullanmasına müsaade eden herkese uygulanmaktadır.

37 trafik cezası tutarı ne kadar?

Karayolları Trafik Kanununda yer alan 37. trafik cezası maddesini ihlal eden kişilere idari para cezası uygulanmaktadır. 2023 yılı için belirlenen 37 trafik cezası tutarı 436 TL'dir. Söz konusu cezayı 15 gün içerisinde ödeyecek kişiler için %25 indirim uygulanır ve böylece 37 trafik cezası tutarı 327 TL olarak düzenlenir.

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