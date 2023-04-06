36,5 milyon dolarlık evinin bahçesinde keyif yaptı! Kylie Jenner küçük bikinisiyle poz verdi

Kim Kardashian'dan sonra iddialı bazı pozlar da kardeşi Kylie Jenner'dan geldi.

Ünlü realite şov yıldızı ve en genç milyarder unvanına sahip olan Kylie Jenner, 36,5 milyon dolarlık Holmby Hills malikanesinde keyif dolu bir gün geçirdi.

Jenner kıvrımlarını ablası Khloe Kardashian'ın Good American giyim serisinden küçük altın iki parçalı bir şekilde sergiledi.

Tanga bikini altı ve küçük bikini üstüyle arka bahçesinde güneşin tadını çıkaran Jenner sosyal medya paylaşımlarıyla yürek hoplattı.

EGZERSİZLERİ AKSATMADI

Kylie Jenner ikinci çocuğunu doğurduktan kısa süre sonra verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Kylie, kıvrımlarına kavuşmak için koşu bandında uzun, yokuş yukarı yürüyüşleri içeren günlük bir egzersiz rutini uyguladı.



