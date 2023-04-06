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  4. 36,5 milyon dolarlık evinin bahçesinde keyif yaptı! Kylie Jenner küçük bikinisiyle poz verdi

36,5 milyon dolarlık evinin bahçesinde keyif yaptı! Kylie Jenner küçük bikinisiyle poz verdi

06.04.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner, 36,5 milyon dolarlık Holmby Hills malikanesinin arka bahçesinde keyif yaptı. Jenner minicik altın rengi bikinisiyle verdiği pozları da sosyal medyadan paylaşınca olay oldu. Kylie Jenner'ı görenler ilk bakışta yıldızı çıplak sandı.

36,5 milyon dolarlık evinin bahçesinde keyif yaptı! Kylie Jenner küçük bikinisiyle poz verdi

Kim Kardashian'dan sonra iddialı bazı pozlar da kardeşi Kylie Jenner'dan geldi.

Ünlü realite şov yıldızı ve en genç milyarder unvanına sahip olan Kylie Jenner, 36,5 milyon dolarlık Holmby Hills malikanesinde keyif dolu bir gün geçirdi.

Jenner kıvrımlarını ablası Khloe Kardashian'ın Good American giyim serisinden küçük altın iki parçalı bir şekilde sergiledi.

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Tanga bikini altı ve küçük bikini üstüyle arka bahçesinde güneşin tadını çıkaran Jenner sosyal medya paylaşımlarıyla yürek hoplattı.

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Ekran Alıntısı

EGZERSİZLERİ AKSATMADI

Kylie Jenner ikinci çocuğunu doğurduktan kısa süre sonra verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Kylie, kıvrımlarına kavuşmak için koşu bandında uzun, yokuş yukarı yürüyüşleri içeren günlük bir egzersiz rutini uyguladı.


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