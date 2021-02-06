365 Gün filminin yıldızı Michele Morrone’nun yeni projesi belli oldu

Polonya yapımı erotik drama filmi 365 Days'le bilinen Michele Morrone, filmin Netflix'te yayınlanmasıyla büyük bir popülarite kazanmış oldu. İtalyan oyuncu İspanya yapımı dizinin 2. sezonunda yer alacak.

Antena 3 ve Atresplayer Premium kanalları için hazırlanan mini dizi Toy Boy, 13 bölümlük sezonuyla 2020'de ekrana geldi. Gördüğü ilginin ardından ikinci sezon onayını Netflix'ten aldı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Toy Boy, sevgilisinin kocasını öldürme suçuyla hapis yatan ve 7 yılın ardından masumiyetini kanıtlama fırsatıyla serbest bırakılan erkek bir striptizcinin hikayesini anlatıyor.

Michele Morrone'yle birlikte İtalyan oyuncu Federica Sabatini de dizinin ikinci sezonunun kadrosuna dahil oldu.

