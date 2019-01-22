TREND

39. Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) adayları açıklandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 22.01.2019 07:57 | Son Güncelleme

Bu yıl 39’uncusu gerçekleşecek olan 39. Razzie Ödülleri’nin (Altın Ahududu) adayları belli oldu. 39. Razzie Ödülleri, Oscar’dan bir gün önce, 23 Şubat’ta dağıtılacak.

39. Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) adayları açıklandı

Hep en iyiler ödüllendirilecek değil ya! Razzie Ödülleri her sene olduğu gibi bu sene de yılın en kötülerini belirleyecek. Yılın en kötülerini belirleyen Razzie Ödülleri’nde en çok adaylık alan filmler Gotti, The Happytime Murders, Winchester ve Holmes & Watson olurken, oyunculuk kategorilerinde Donald Trump’ın da aday gösterilmesi dikkat çekti.

Her yıl Oscar’dan bir gün önce açıklanan Razzie Ödülleri, ya da Türkiye’de daha çok bilinen adıyla Altın Ahududu ödülleri, bu yıl da geleneği bozmadı ve Oscar adaylıklarının açıklanmasına bir gün kala yılın en kötülerine aday olan film, yönetmen ve oyuncuları açıkladı.

Rotten Tomatoes’ta 0 puan alarak adeta zoru başaran Gotti ve eleştirmenler tarafından yerden yere vurulan Holmes & Watson beklendiği gibi En Kötü Film’e aday gösterilirken, The Happytime Murders ve Winchester da çok sayıda adaylık alarak yılın en kötüleri arasında ön plana çıkan filmler oldu.

gotti

Bu yılki Razzie Ödülleri’nde dikkat çeken bir diğer isim Donald Trump oldu. Death of a Nation ve Fahrenheit 11/9 gibi belgesellerde boy gösteren Trump, En Kötü Erkek Oyuncu ve En Kötü İkili kategorilerinde aday gösterildi. En Kötü İkili kategorisinde Trump’a sonu gelmeyen dar kafalılıkları eşlik etti.

  1. Razzie Ödülleri, Oscar’dan bir gün önce, 23 Şubat’ta dağıtılacak.

  2. Razzie Ödülleri (Altın Ahududu Ödülleri) adayları

EN KÖTÜ FİLM

Gotti
The Happytime Murders
Holmes & Watson
Robin Hood
Winchester

EN KÖTÜ KADIN OYUNCU

Jennifer Garner – Peppermint
Amber Heard – London Fields
Melissa McCarthy – The Happytime Murders and Life of the Party
Helen Mirren – Winchester
Amanda Seyfried – The Clapper

the_clapper_still_1-h_2017

EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU

Johnny Depp – Sherlock Gnomes
Will Ferrell – Holmes & Watson
John Travolta – Gotti
Donald J. Trump – Death of a Nation ve Fahrenheit 11/9
Bruce Willis – Death Wish

death-of-a-nation

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Jamie Foxx – Robin Hood
Ludacris – Show Dogs
Joel McHale – The Happytime Murders
John C. Reilly – Holmes & Watson
Justice Smith – Jurassic World: Fallen Kingdom

14558565_web1_robinhood-sea

EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kellyanne Conway – Fahrenheit 11/9
Marcia Gay Harden – Fifty Shades Freed
Kelly Preston – Gotti
Jaz Sinclair – Slender Man
Melania Trump – Fahrenheit 11/9

EN KÖTÜ YENİDEN ÇEKİM VEYA DEVAM FİLMİ

Death of a Nation (Hillary’s America…’nın yeniden çevrimi)
Death Wish
Holmes & Watson
The Meg (Jaws taklidi)
Robin Hood

EN KÖTÜ YÖNETMEN

Etan Cohen – Holmes & Watson
Kevin Connolly – Gotti
James Foley – Fifty Shades Freed
Brian Henson – The Happytime Murders
Michael Spierig & Peter Spierig – Winchester

Jamie-Dornan-and-James-Foley

EN KÖTÜ SENARYO

Death of a Nation
Fifty Shades Freed
Gotti
The Happytime Murders
Winchester

EN KÖTÜ İKİLİ

Yan yana gelen tüm aktörler ve kuklalar – The Happytime Murders
Johnny Depp ve hızla sönen sinema kariyeri – Sherlock Gnomes
Will Ferrell ve John C. Reilly – Holmes & Watson
Kelly Preston ve John Travolta – Gotti
Donald J. Trump ve sonu gelmeyen dar kafalılıkları – Death of a Nation & Fahrenheit 11/9


En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Sosyal medyayı salladı! 'Aslında her şey Yamaç'ın rüyası'Sosyal medyayı salladı! 'Aslında her şey Yamaç'ın rüyası'
Yasak Elma'da Halit'i yıkan itiraf! Yasak Elma'da Halit'i yıkan itiraf!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Golden Raspberry Awards Razzie Awards Altın Ahududu 39. Razzie Ödülleri

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'

Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Çukur'da sırlar ortaya çıkıyor! Yeni bölümden çarpıcı fragman

Çukur'da sırlar ortaya çıkıyor! Yeni bölümden çarpıcı fragman

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan Çukur paylaşımları! 'Aslında her şey Yamaç'ın rüyası'

Sosyal medyayı salladı! 'Aslında her şey Yamaç'ın rüyası'

Yasak Elma'da Halit'i yıkan itiraf! Yasak Elma 30. yeni bölüm 1. fragmanı izle!

Yasak Elma'da Halit'i yıkan itiraf!

Vuslat ve Avlu dizileri oyuncularının dantel tartışması sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncuların dantel kavgası!

İşte IMDb Ocak ayı verilerine göre en popüler komedi dizileri!

İşte komedinin zirvesindeki diziler!

Oscar Ödülleri’nde son durum ne? İşte muhtemel adaylar

Oscar Ödülleri’nde son durum ne? İşte muhtemel adaylar

Lily Collins: Kadınlar genelde utanıyor

Lily Collins: Kadınlar genelde utanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.