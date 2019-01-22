39. Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) adayları açıklandı

Hep en iyiler ödüllendirilecek değil ya! Razzie Ödülleri her sene olduğu gibi bu sene de yılın en kötülerini belirleyecek. Yılın en kötülerini belirleyen Razzie Ödülleri’nde en çok adaylık alan filmler Gotti, The Happytime Murders, Winchester ve Holmes & Watson olurken, oyunculuk kategorilerinde Donald Trump’ın da aday gösterilmesi dikkat çekti.
Her yıl Oscar’dan bir gün önce açıklanan Razzie Ödülleri, ya da Türkiye’de daha çok bilinen adıyla Altın Ahududu ödülleri, bu yıl da geleneği bozmadı ve Oscar adaylıklarının açıklanmasına bir gün kala yılın en kötülerine aday olan film, yönetmen ve oyuncuları açıkladı.
Rotten Tomatoes’ta 0 puan alarak adeta zoru başaran Gotti ve eleştirmenler tarafından yerden yere vurulan Holmes & Watson beklendiği gibi En Kötü Film’e aday gösterilirken, The Happytime Murders ve Winchester da çok sayıda adaylık alarak yılın en kötüleri arasında ön plana çıkan filmler oldu.
Bu yılki Razzie Ödülleri’nde dikkat çeken bir diğer isim Donald Trump oldu. Death of a Nation ve Fahrenheit 11/9 gibi belgesellerde boy gösteren Trump, En Kötü Erkek Oyuncu ve En Kötü İkili kategorilerinde aday gösterildi. En Kötü İkili kategorisinde Trump’a sonu gelmeyen dar kafalılıkları eşlik etti.
Razzie Ödülleri, Oscar’dan bir gün önce, 23 Şubat’ta dağıtılacak.
EN KÖTÜ FİLM
Gotti
The Happytime Murders
Holmes & Watson
Robin Hood
Winchester
EN KÖTÜ KADIN OYUNCU
Jennifer Garner – Peppermint
Amber Heard – London Fields
Melissa McCarthy – The Happytime Murders and Life of the Party
Helen Mirren – Winchester
Amanda Seyfried – The Clapper
EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU
Johnny Depp – Sherlock Gnomes
Will Ferrell – Holmes & Watson
John Travolta – Gotti
Donald J. Trump – Death of a Nation ve Fahrenheit 11/9
Bruce Willis – Death Wish
EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Jamie Foxx – Robin Hood
Ludacris – Show Dogs
Joel McHale – The Happytime Murders
John C. Reilly – Holmes & Watson
Justice Smith – Jurassic World: Fallen Kingdom
EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Kellyanne Conway – Fahrenheit 11/9
Marcia Gay Harden – Fifty Shades Freed
Kelly Preston – Gotti
Jaz Sinclair – Slender Man
Melania Trump – Fahrenheit 11/9
EN KÖTÜ YENİDEN ÇEKİM VEYA DEVAM FİLMİ
Death of a Nation (Hillary’s America…’nın yeniden çevrimi)
Death Wish
Holmes & Watson
The Meg (Jaws taklidi)
Robin Hood
EN KÖTÜ YÖNETMEN
Etan Cohen – Holmes & Watson
Kevin Connolly – Gotti
James Foley – Fifty Shades Freed
Brian Henson – The Happytime Murders
Michael Spierig & Peter Spierig – Winchester
EN KÖTÜ SENARYO
Death of a Nation
Fifty Shades Freed
Gotti
The Happytime Murders
Winchester
EN KÖTÜ İKİLİ
Yan yana gelen tüm aktörler ve kuklalar – The Happytime Murders
Johnny Depp ve hızla sönen sinema kariyeri – Sherlock Gnomes
Will Ferrell ve John C. Reilly – Holmes & Watson
Kelly Preston ve John Travolta – Gotti
Donald J. Trump ve sonu gelmeyen dar kafalılıkları – Death of a Nation & Fahrenheit 11/9
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