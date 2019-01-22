39. Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) adayları açıklandı

Hep en iyiler ödüllendirilecek değil ya! Razzie Ödülleri her sene olduğu gibi bu sene de yılın en kötülerini belirleyecek. Yılın en kötülerini belirleyen Razzie Ödülleri’nde en çok adaylık alan filmler Gotti, The Happytime Murders, Winchester ve Holmes & Watson olurken, oyunculuk kategorilerinde Donald Trump’ın da aday gösterilmesi dikkat çekti.

Her yıl Oscar’dan bir gün önce açıklanan Razzie Ödülleri, ya da Türkiye’de daha çok bilinen adıyla Altın Ahududu ödülleri, bu yıl da geleneği bozmadı ve Oscar adaylıklarının açıklanmasına bir gün kala yılın en kötülerine aday olan film, yönetmen ve oyuncuları açıkladı.

Rotten Tomatoes’ta 0 puan alarak adeta zoru başaran Gotti ve eleştirmenler tarafından yerden yere vurulan Holmes & Watson beklendiği gibi En Kötü Film’e aday gösterilirken, The Happytime Murders ve Winchester da çok sayıda adaylık alarak yılın en kötüleri arasında ön plana çıkan filmler oldu.

Bu yılki Razzie Ödülleri’nde dikkat çeken bir diğer isim Donald Trump oldu. Death of a Nation ve Fahrenheit 11/9 gibi belgesellerde boy gösteren Trump, En Kötü Erkek Oyuncu ve En Kötü İkili kategorilerinde aday gösterildi. En Kötü İkili kategorisinde Trump’a sonu gelmeyen dar kafalılıkları eşlik etti.