39. Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) adayları açıklandı

Hep en iyiler ödüllendirilecek değil ya! Razzie Ödülleri her sene olduğu gibi bu sene de yılın en kötülerini belirleyecek. Yılın en kötülerini belirleyen Razzie Ödülleri’nde en çok adaylık alan filmler Gotti, The Happytime Murders, Winchester ve Holmes & Watson olurken, oyunculuk kategorilerinde Donald Trump’ın da aday gösterilmesi dikkat çekti.

Razzie Ödülleri, Oscar’dan bir gün önce, 23 Şubat’ta dağıtılacak. Razzie Ödülleri (Altın Ahududu Ödülleri) adayları

EN KÖTÜ FİLM

Gotti

The Happytime Murders

Holmes & Watson

Robin Hood

Winchester

EN KÖTÜ KADIN OYUNCU

Jennifer Garner – Peppermint

Amber Heard – London Fields

Melissa McCarthy – The Happytime Murders and Life of the Party

Helen Mirren – Winchester

Amanda Seyfried – The Clapper

EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU

Johnny Depp – Sherlock Gnomes

Will Ferrell – Holmes & Watson

John Travolta – Gotti

Donald J. Trump – Death of a Nation ve Fahrenheit 11/9

Bruce Willis – Death Wish

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Jamie Foxx – Robin Hood

Ludacris – Show Dogs

Joel McHale – The Happytime Murders

John C. Reilly – Holmes & Watson

Justice Smith – Jurassic World: Fallen Kingdom

EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kellyanne Conway – Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden – Fifty Shades Freed

Kelly Preston – Gotti

Jaz Sinclair – Slender Man

Melania Trump – Fahrenheit 11/9

EN KÖTÜ YENİDEN ÇEKİM VEYA DEVAM FİLMİ

Death of a Nation (Hillary’s America…’nın yeniden çevrimi)

Death Wish

Holmes & Watson

The Meg (Jaws taklidi)

Robin Hood