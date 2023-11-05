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  4. 4 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Sakla Beni, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

4 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Sakla Beni, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

04.11.2023 23:54 | Son Güncelleme:
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4 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Sakla Beni, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 4 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Sakla Beni, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

4 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Sakla Beni, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 4 Kasım Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Sakla Beni, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 4 Kasım Cumartesi gününün reyting sonuçları...

4 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

4 Kasım Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Kardeşlerim”, 3.sırada TRT1'de ekrana gelen Gönül Dağı özeti" yer aldı.

AB grubunda ise yine TR1'de ekrana gelen “Gönül Dağı”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada “Güldür Güldür Show özeti” yer aldı.

REYT4

GEÇEN HAFTANIN (28 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

28 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Masterchef All Star yer aldı.


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