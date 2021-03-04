4 Mart Terazi burcu yorumu! Terazi burcu günlük yorum

Hava grubunda yer alan Terazi burçları, günlük burç yorumlarını inceleyerek bugünkü aşk, iş, para ve sağlık durumlarını öğrenmeye çalışıyor. Astroloji, özellikle kadınlar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Günlük, haftalık ve aylık olarak yapılan burç tahminleri bu süreçlerde bizleri nelerin beklediği hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor. Peki, bugün Terazi burçlarının aşk, iş, para ve sağlık durumları nasıl olacak?

İşte, 4 Mart Terazi burcu yorumu!

Bugün finansal konularda planlı ilerlemeli, gereksiz harcamalardan kaçınmalı ve ilişkilerde gerekli noktalarda fedakarlık yapmalısınız. Hırs ve takıntı gibi karanlık duygulardan kaçınmalısınız.



