4 şehir müjdesi, Haydarpaşa Sirkeci garları, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: "İtalya’yı geçeceğiz"

Türkiye'nin, zengin tarihi ve coğrafi çeşitliliği sayesinde kültür ve sanat alanında benzersiz bir mozaik sunduğu bilinirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya kapanış etabı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Ülkemizin en büyük kültür ve sanat organizasyonunu Antalya dünyanın en önemli turizm merkezlerinden, altyapısı, tarımı, turizmi için çok çalıştık. Turizmi çeşitlendirdik. Antalya’nın sahip olduğu tüm güzellikleri daha görülür bilinir ve erişilebilir kılmak için çalıştık. Kültür ve sanat ile bütünleşmiş bir turizm anlayışıyla geliştirdik Kültür Yolu Festivallerini. 4 yıl önce bir şehirle 7 bölgede 16 şehirde devam ediyoruz. Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine de kabul edildik. Sanat ile halkımızı buluşturmayı amaçladık. Sanatın etkisi sokaklarda hissediliyor. Dünyanın en önemli sanatçıları şarkılarını seslendiriyor halk da eşlik ediyor. Çağdaş sanatın en önemli örnekleri, geleneksel sanatın da halkımızla buluşuyor. Sergilerle. Şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür ve turizm atılımı gerçekleştirdik. Kültür ve sanat insanlığın her türlü sorunu için iyileştirici etkisi olduğuna inanıyoruz.” diye konuştu.

"DÜZENLENEN ETKİNLİK VE TANITIMLARLA ANTALYA’NIN TARİH, TURİZM, EKONOMİ VE SANATTAKİ GÜCÜNÜ VURGULAMIŞ OLACAĞIZ"

Antalya’da 2 Kasım’da başlayan festivalin 10 Kasım Pazar günü sona ereceğini ifade eden Bakan Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

“Farklı etkinliklerde Antalyalılar ve yerli yabancı misafirlerimiz buluşacak. Düzenlenen etkinlik ve tanıtımlarla Antalya’nın tarih, turizm, ekonomi ve sanattaki gücünü vurgulamış olacağız. Bu kapsamda Konyaaltı Beach parka ana sahne, çocuk köyünde çocuklara yönelik etkinlikler, çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, müzik, drama, dans bale çocuk köyünde olacak. Festival bittiğinde de çocuk köyü devam edecek, Halk müziği, tasavvuf, tiyatro, popüler müzikle halkımızı buluşturacağız.

"FİLİSTİN'İ UNUTMADIK"

Dijital sanat, geleneksel sanatlar sergileri de olacak. Festivalde resim, ebru, çini, heykel sanatçılar katılacak. Hafta sonu sinema seyirciyle buluşacak. Şehrin farklı noktalarında kültürümüzü şehrimizi tanıtan geziler olacak. Antalya gastronomisi ve coğrafi işaretli lezzetleriyle de öne çıkıyor. Ziyaretçiler bunları da deneyimleyecek. Filistin’i de unutmadık, Filistin davasına Naci El Ali, Hanzalakarakterleri sergisi Karatay Medresesi’nde görülecek.“

4 ŞEHİR DAHA GELİYOR MÜJDESİ

2025’te 4 şehrin daha festival kapsamına alınacağını ifade eden Bakan Ersoy, “Malatya, Mardin, Manisa, Kayseri yeni 4 festival yolu 2025’te 20 şehir olacak. Festivallere katılım çok yoğun, geçen sene Avrupa Festivaller Birliği’ne kabul edildik, en geniş katılımlı festivaller Türkiye’de oldu. Geldiler gördüler, incelediler. Notlar aldılar. 40 bin civarında sanatçı, milyonlarca katılım oluyor. Dikkatemizi çeken en önemli nokta Anadolu şehirlerinin buna ihtiyacı var. Anadolu’da bazı illerde şehrin nüfusu kadar katılım oluyor, komşu şehirlerden de katılım oluyor. Bu yüzden o kadar yüksek katılım oluyor. Oteller 9 gün full dolu oluyor, esnafa soruyoruz onlar da 9 günde 2-3 aylık ciro yapıyoruz diyor. Keşke bütün yıl festival olsa diyorlar. Deprem bölgesinden Malatya’yı dahil ettik, Hatay da olmalı, Adıyaman da olmalı ama önce şehirlerimizin hazır hale getirilmesi lazım” dedi.

"DİYARBAKIR VE ERZURUM ŞAŞIRTTI"

Ersoy şöyle devam etti: “Kriterler var, her bölgeden bir yılda en fazla bir şehir katılır. Her yıl 4 şehir olacak. Maksimum şekilde vatandaşa erişim önemli. Yakınında kültür yolu festivali olan şehir var mı ona bakıyoruz. Turizm potansiyeline de bakıyoruz. Bu kriterlerle belirliyoruz. Şehir nüfusu kadar katılım oluyor bazı konserlere çünkü komşu şehirlerden geliyorlar. Tarihler de fikslendi, erken de açıklanıyor. En şaşırtan şehir Diyarbakır ve Erzurum oldu. Diyarbakır ve Erzurum inanılmaz katılım oldu anladık ki Anadolu’nun çok ihtiyacı var. Sistemin kurulup devam etmesi için Erzurum’da Ebru Yaşar konser verdi 150 bin kişi geldi. Diyarbakır’da etkinlik alanının yerini değiştireceğiz. Hıncahınç doluyor. Bakanlık olarak etkinlik noktaları da oluşturmaya başladık şehirlerde. Binaları restore ediyoruz ve sonra roda oluşuyor orada etkinlik yapalım dedik.”

GECE TURİZMİ OTELDEN ÇIKARDI

Bakan Ersoy kıyı kentlerinde gece etkinliklerine ağırlık verdiklerini ifade ederken “Turist gündüz otelden çıkmıyor. Efes, Hierapolis, Side’de başladık. Aydınlatma altyapıları oluşturduk ve inanılmaz katılımlar oluyor. Efes’te 100 bin Hierapoliste 80 bin Side’de 40 bin oldu. Böylece turizm sezonu da uzadı, kültür amaçlı gelenler için çok iyi oldu. Mutlaka gece Side’yi görün. Biz böylece yeni bir cazip turizm ürünü yaratmış olduk. Turist gündüz ören yeri ile gece gördüğünüz şehir ören yeri çok farklı. Güvercinlik Vadisi’ni dahil ettik, muhteşem oldu.

6 MİLYARLIK KAZI BÜTÇESİ

2018 yılında 12 aylık kazı programı ile başladık. 12 boyunca kaynak ayırmaya başlamıştık. Eskiden 45-60 gün kazınıyordu. Biz bunu yıl boyu kazı yaptık. Sistem kuruldu ikinci aşamaya geçtik geleceğe miras projesi yaptık. Son 60 yılda yapılan kadar arkeolojik işi 4 yılda yapacağız. Eskiden 500 dönüm arazide bir noktada kazılırdı şimdi birçok yerde aynı anda kazı imkanı sağlıyoruz. 36,7 milyon liraydı eskiden kazı için ayrılan bütçe. Kazıdan sonra resterasyon lazım. Geçen sene 1,2 milyara bu sene de çok artırdık 6 milyar TL oldu” dedi.

"BU İKİ TARİHİ YAPI NE AVM NE DE OTEL OLACAK"

Bakan Ersoy, İstanbul’da Haydarpaşa Sirkeci garları ile ilgili proje üzerinden algı yapılmaya çalışıldığına sitem ederken “Avrupa ve Anadolu yakasında neden büyük bir etkinlik alanı olmasın. Bu iki tarihi yapı ne AVM ne de otel olacak. Bir danışma kurulu oluşturduk ve çok önemli yetkin isimler yer alıyor. Projeler korumu kurulu onayından da geçiyor. Projede kültür, tren, sanat, millet bahçesi olacak. Rami projemizdeki gibi millet bahçesi. Hep ödül alıyor. Bir kültür ve sanat vadisi oluşturmalıyız içinde de AVM ve otel olmayacak. AKM sürecinde yaşananlar hep tekrarlanıyor. AKM sonuçta çok başarılı bir proje olarak tamamlandı ve hizmet veriyor. 2026 Ekim ayında İstanbul Kültür yolu Festivaline yetiştireceğiz. İstanbul gibi dünya markası bir şehrimiz neden öne çıkmasın, demiryolu özelliği de devam edecek. 16 milyon vatandaşımız için daha verimli daha güzel bir yer olacak. Sirkeci Avrupa’ya göçün başladığı nokta oraya bir göç müzesi neden yapılmasın. Biz özel sanat kurumlarının da bu projelerde olmasını çok istiyoruz. Erol Tabancı’nın Eskipazar, Bayburt Baksı müzesi gibi. Gelsinler güzel projelerle evet deriz. İş Sanat, Aksanat hepsine dosya gönderdik. Birlikte yapmaya hazırız” dedi.

69 MİLYAR LİRA HEDEFİMİZ VAR

Bakan Ersoy turizmde stratejik bir değişikliğe gittiklerini ifade ederken “İstanbul’da ziyaretçi sayısında ilk 5 arasındayız, İtalya’yı da geçeceğiz. Ben göreve gelince strateji değiştirdim. Tanıtım ajansı kurduk üyelerinden sadece ikisi bakan ve yardımcısı. THY ve TAV ve İGA 14 üye de seçimle geliyor. Sektör paydaşları seçiyor. Bütçeye pay veren kuruluşların temsilcilerinden oluşuyor. Harcamalara onlar karar veriyor. Yıllık ne yapacağız. Ne kadar bütçe ile yapacağız. TGA’da çalışacaksan memuriyetten istifa etme mecburiyeti kanunla sağladık. 2026’da İspanya standartlarına gelmiş olacağız, turizm altyapısı ve yasal açıdan. OVP’ye göre 69 milyar dolar hedefimiz 2025, ama yılsonunda rakamları da görünce hedefi tekrar değerlendireceğiz” dedi.

TAN SAĞTÜRK: OPERA VE BALE ŞIRNAK’TAN BAŞLAYACAK TÜM ANADOLU’YA YAYILACAK

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ise opera ve bale festivaline başlayacaklarını açıkladı. Sağtürk şöyle konuştu:

“Aspendos’ta bizim provalarımızı bile 3 bin kişi seyretti. Yüzde 123 festival katılımlarında artış var Yerleşik etkinliklerde yüzde 54 artış var. Yeni yerler gelecek. Son gelişmemiz de 1. Anadolu Opera ve Bale Festivalini başlatıyoruz. Susamış illerimiz var. Opera ve bale her yere Şırnak, Hatay, Ardahan her yere gideceğiz. Aralık ortasında Şırnak’ta başlıyoruz. Sonra Erzincan, Ardrahan, Hatay, Kırklareli, her ilimize gideceğiz. 6 ilimiz var şu anda, yetenek her yerde diyerek yetenek tespit alanları da yaratacağız. Benim ilk görevim opera ve balenin tanıtılması ve sevdirilmesi. Bazı alanlar eğlence figürü gibi görünebiliriz ama biz çocuklara ve gençlere alan oluşturuyoruz. Bakanlığımızla omuz omuza hareket ediyoruz ki bize alan açtı rahat çalışma ortamı sundu. 300 binlerden 600 binleri aştık seyirci sayısında. “

TAMER KARADAĞLI: “KADROLU TİYATROCULARIMIZ ASLİ GÖREVLERİNİ DE YAPSINLAR”

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da son gelişmeleri paylaşırken Lale Devri polemiğine de şöyle açıklık getirdi: “Seyirci sayımızı 1,3 milyondan 2 milyon 250 bine çıkardık ilk kez 2 milyonu aşmış olduk şehir tiyatrolarında, doğru eserleri seçtik. Bizim de geçen sene ki sloganımız tiyatro her yerdeydi, bu sene “Duy Beni” oldu. Her yıl 125 yeni oyun sahneliyoruz. Bu sene de 3 milyona ulaşmayı hedefliyoruz.“

Kamuoyuna yansıyan kadrolu sanatçılarla ilgili ifaderine de açıklık getiren Karadağlı, “Lale Devri bitti dedim. O açıklama doğru anlaşılmadı. Bize valilerimizden çok talep var, kaymakamlardan, Şanlıurfa’dan oyun isteniyor oralarda oyun olmalı. Var olan sanatçılarımı kullanabilmeyim. Sanatçılarımız dışarıda işlerde çalışsınlar para kazansınlar daha çok tanınsınlar bunun bize de katkısı var ama asli görevlerini de yapsınlar. Benim istekleri karşılayabilmem için sürekli yeni proje üretmem gerekiyor. Söylemek istediğim buydu” dedi.

BİROL GÜVEN: HER CEBE BİR HOLLYWOOD KOYDULAR

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise “Sinema genel müdürlüğü olarak rakibimiz dijital uygarlık çağıdır. Küçükler artık büyüklerden daha çok şey biliyor mülkiyet anlayışları farklı abone olmak istiyorlar film seyrettirmeye çalışıyoruz ama bunu sinemada islesinler istiyoruz. Ama gençler sinema seyretmiyorlar video seyrediyorlar. Bütün hedefimiz gençleri beyaz perde ile tanıştırmak. Sinema ölürse sinemanın üzerine kurduğumuz dizi ölür ve sonra video çekilmez olur. Bugün videolardaki bütün teknikleri sinema üretti. ABD, dünyayı yıllarca Hollywood’dan idare ediyordu şimdi her eve her cebe bir Hollywood koydular. Bakanlık olarak yine de sinemayı destekliyoruz. 2023’te 1 milyon seyirciyi geçen 4 filmimiz oldu maalesef, projelerimiz var mücadele edeceğiz. Bizim sloganımız Yeneceğiz!”