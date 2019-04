4 yıl önce başladı! Yüzlerce çocuğun hayatını değiştirdi

Amy Jandrisevits ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşıyor. A Doll Like Me adlı küçük bir şirket açan Amy Jandrisevits'in projede olarak götürdüğü A Doll Like Me'nin (Bana benzeyen bebeğin) amacı, engelli olan ya da nadir görünen hastalıklara sahip bebeklere, aynı onlar gibi engel ve kusura sahip oyuncak bebekler üretmek. Böylece engele sahip küçük bebekler, kusursuz görünen Barbie'ler ya da peluş oyuncaklar yerine kendileri gibi görünen bebek oyuncaklara sahip oluyor ve kendilerini yaşıtlarından farklı görmüyor.

4 yıl önce, pediatrik onkoloji ünitesinde yıllarca sosyal asistan olarak çalışmış olan Amy, çocuklar için temsili oyuncaklar yaratmaya başladığını söylüyor.

Kendi Facebook sayfasından açıklama yapan Amy Jandrisevits, "Sosyal hizmet görevlisiyken bile, çocuklar için bu tarz bebeklerin olmasının ne kadar önemli olduğunu düşündüm, çünkü herkesin elinde tutacağı bir oyuncak olmalı. Herkesin kendine benzeyen bir bebek oyuncak..." dedi.

Amy Jandrisevits'in yarattığı bebekler yüzlerce çocuğun yüzünü güldürmeye devam ediyor...