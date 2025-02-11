40 dakika boyunca ölüydü! Vefat eden ve hayata yeniden dönen 85 yaşındaki kadının tuhaf davranışları: "Çocuk gibi kucaklanmak istiyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Buriram eyaletinde yerel basında yer alan haberlerde, 85 yaşındaki bir kadının vefat edip hayata geri döndüğü ancak bir çocuk gibi davranışlar sergilediği iddia edildi. 85 yaşındaki Pua Sriphueng vefat ettikten 40 dakika sonra hayata geri dönmüştü ve akrabalarının söylediğinde göre sürekli kucağa alınmak için bir çocuk gibi ağlıyordu.

YENİDEN DOĞDUĞUNA İNANILIYOR

Kocası vefat ettiği için 85 yaşındaki Pua Sriphueng yalnız başına yaşıyordu. Sıklıkla 50 yaşındaki torunu gelip ona bakıyordu. Yerel basına konuşan torun, "Hareketsi yatıyordu ve nefes alamıyordu. Çocuklarını ve diğer torunlarını çağırarak cenaze için hazırlıkları yapmak istedik. Dini törenden yaklaşık 40 dakika sonra büyükannem aniden dirildi" dedi.

Hem köylüler hem de torunu Pua Sriphueng'ın öldüğünü gördüklerini söyledi. Dış görüntüsünün aksine Pua Sriphueng, kucağa alınmak istiyor ve tıpkı bir çocuk gibi atıştırmalıklar için bağırıyordu. Bu nedenle çoğu kişi onun yeniden doğduğunda inandıklarını söyledi.