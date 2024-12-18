40 liraya Kent Lokantası'nda yemek yedi! Vedat Milor yemekleri yorumladı

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, geçtiğimiz günlerde Kent Lokantası'nda sıradan vatandaşlarla birlikte yemek yedi. 40 TL gibi makul bir fiyatla sunulan menüyü deneyimleyen Milor, yemeklerin kalitesini ve lokantanın genel durumunu değerlendirdi.

KENT LOKANTASI MENÜSÜNDE NE VAR?

Kent Lokantası'nın günün menüsünde mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve yer alıyordu. Bu öğünleri deneyimleyen Milor, her bir yemeğin dikkatle hazırlandığını ve oldukça lezzetli olduğunu belirtti.

Vedat Milor, yemeklerin hem lezzetinin hem de kıvamının tam yerinde olduğunu ifade ederek, aşçılara teşekkür etti. Ayrıca, lokantanın hijyenik ortamını takdir ettiğini vurguladı.



Kent Lokantası'na ilgi de yoğun... Lokantaya sabah saatlerinden itibaren akın eden vatandaşlar, yemeklerini beklerken uzun kuyruklar oluşturdu.