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  4. 40 liraya Kent Lokantası'nda yemek yedi! Vedat Milor yemekleri yorumladı

40 liraya Kent Lokantası'nda yemek yedi! Vedat Milor yemekleri yorumladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.12.2024 14:14
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Ünlü gurme Vedat Milor Kent Lokantası'ndaki yemekleri denedi. Çok konuşulan Kent Lokantası'nda 40 liraya mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve tatan Milor bakın ne dedi.

40 liraya Kent Lokantası'nda yemek yedi! Vedat Milor yemekleri yorumladı

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, geçtiğimiz günlerde Kent Lokantası'nda sıradan vatandaşlarla birlikte yemek yedi. 40 TL gibi makul bir fiyatla sunulan menüyü deneyimleyen Milor, yemeklerin kalitesini ve lokantanın genel durumunu değerlendirdi.

KENT LOKANTASI MENÜSÜNDE NE VAR?

Kent Lokantası'nın günün menüsünde mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve yer alıyordu. Bu öğünleri deneyimleyen Milor, her bir yemeğin dikkatle hazırlandığını ve oldukça lezzetli olduğunu belirtti.

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Vedat Milor, yemeklerin hem lezzetinin hem de kıvamının tam yerinde olduğunu ifade ederek, aşçılara teşekkür etti. Ayrıca, lokantanın hijyenik ortamını takdir ettiğini vurguladı.

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Kent Lokantası'na ilgi de yoğun... Lokantaya sabah saatlerinden itibaren akın eden vatandaşlar, yemeklerini beklerken uzun kuyruklar oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Milor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
madem 40 tl ye yemek kurtarıyor her yere açılsın eğer kurtarmıyorsa kim karşılıyor bu parayı halkın parasını siyasi propaganda olarak kullanmıyorsunuzdur inşallah
boş yorum . halkın parası halk yemek yiyor zoruna giden ne ? vakıflaramı aktarılsın istiyorsun
milyonların kullandığı Metrobüs te akbil 40 TL olmuş 500 kişinin yemeği bedava olsa nolur.
Bende oradayım.Beğendiğinize göre artık hergün bekleriz Kent Lokantalarına Vedat Bey.Karşılıklı oturarak iki lafın belini kırarız ve beraber günün yemeklerinin tadımını yaparak yorumlarız hergün.İBB yemekleriyle bize destek oluyorsa uygun yemek fiyatlarla,bizde burada olarak desteğimizi veririz.
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