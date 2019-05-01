'40 müslüman kadına zorla domuz yedirildi'

Özgürlüğüne kavuşan kadınların Pakistanlı kocaları, eşlerinin İslami yaşamdan tamamıyla uzaklaştırılması sonrası serbest bırakıldığını belirtiyor.

Pakistanlı tüccarlar toplama kamplarında eşlerine domuz eti yeme ve alkol tüketme gibi İslam dininde yasak olan birçok uygulamanın zorla yaptırıldığını ifade ediyor.

2017 yılında Uygur Özerk Bölgesi'nde ortadan kaybolan yaklaşık 40 Uygurlu kadın evlerine geri döndü. Ancak bu kadınların Pakistanlı kocaları, eşlerinin artık eskisi gibi olmadığını, toplama kamplarında dayatılan uygulamaların hayat arkadaşlarını değiştirdiğini söylüyor.

Adının gizli kalması şartıyla konuşan Pakistan vatandaşı tüccarlardan biri "Eşim domuz eti yemek ve içki içmek zorunda bırakıldıklarını söyledi. (Çinli) yetkililere artık radikal fikirlere sahip olmadıklarını ispatlamak zorunda kalmışlar. Şu anda karım elinde bir rehber kitap taşıyor. Bu kitapta cami kırmızı çarpı işaretiyle gösterilirken, Çince kitaplar yeşil tik işaretiyle gösterilmiş" diye konuştu.

Fransız haber ajansı AFP, serbest bırakılan 9 kadının eşleriyle görüştü. Pakistanlı kocalar eşleriyle ilgili benzer değişikliklerin görüldüğünü belirtiyor: "Önceden namaz kılıyordu ama şimdi bırakmış. Artık restoranlara gidip ara sıra içki içiyor. Eşim, toplama kampındaki yetkililerin bu tarz davranışlar istediklerini söylüyor."