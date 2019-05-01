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'40 müslüman kadına zorla domuz yedirildi'

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İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

Çin'in Şincan Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) kendilerinden 2017 yılından beri haber alınmayan 40 Uygur kadının toplama kamplarında tutulduğu ortaya çıktı. Kamplardan serbest bırakılan kadınlara zorla domuz yedirilip içki içirildiği öne sürüldü.

'40 müslüman kadına zorla domuz yedirildi'

Özgürlüğüne kavuşan kadınların Pakistanlı kocaları, eşlerinin İslami yaşamdan tamamıyla uzaklaştırılması sonrası serbest bırakıldığını belirtiyor.

Pakistanlı tüccarlar toplama kamplarında eşlerine domuz eti yeme ve alkol tüketme gibi İslam dininde yasak olan birçok uygulamanın zorla yaptırıldığını ifade ediyor.

2017 yılında Uygur Özerk Bölgesi'nde ortadan kaybolan yaklaşık 40 Uygurlu kadın evlerine geri döndü. Ancak bu kadınların Pakistanlı kocaları, eşlerinin artık eskisi gibi olmadığını, toplama kamplarında dayatılan uygulamaların hayat arkadaşlarını değiştirdiğini söylüyor.

Adının gizli kalması şartıyla konuşan Pakistan vatandaşı tüccarlardan biri "Eşim domuz eti yemek ve içki içmek zorunda bırakıldıklarını söyledi. (Çinli) yetkililere artık radikal fikirlere sahip olmadıklarını ispatlamak zorunda kalmışlar. Şu anda karım elinde bir rehber kitap taşıyor. Bu kitapta cami kırmızı çarpı işaretiyle gösterilirken, Çince kitaplar yeşil tik işaretiyle gösterilmiş" diye konuştu.

Fransız haber ajansı AFP, serbest bırakılan 9 kadının eşleriyle görüştü. Pakistanlı kocalar eşleriyle ilgili benzer değişikliklerin görüldüğünü belirtiyor: "Önceden namaz kılıyordu ama şimdi bırakmış. Artık restoranlara gidip ara sıra içki içiyor. Eşim, toplama kampındaki yetkililerin bu tarz davranışlar istediklerini söylüyor."

Tüccarlardan karısında gördüğü en büyük değişikliğin sessiz kalması olduğunu söylüyor: "En kötü yanı sessiz kalması. Herkesten şüphe ediyor. Anne babası, ailesi hatta benden bile... karımı tanıyamıyorum. Bambaşka biri olmuş. sanırım evliliğimiz bu şekilde yürümeyecek."

Pakistanlı tüccarlar eşlerinin serbest bırakıldığını ancak Şincan Özerk Bölgesi'ni 3 ay boyunca terk etmelerinin yasak olduğunu belirtiyor.

Pakistan'ın Şincan sınırı üzerindeki Gilgit-Baltistan vilayetinde görevli memur Faiz Ullah Faraq 2017 yılında alıkonulan kadınların çoğunun serbest bırakıldığını açıkladı. Yetkililer Pekin hükümetinin artan uluslararası baskılar ve Pakistan ile iyi ekonomik ilişkilerde bulunmak istemesinden dolayı söz konusu kadınları 2 ay önce serbest bırakmaya başladığını belirtiyor.


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Anahtar Kelimeler:
çin suçlama uygur domuz pakistan

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