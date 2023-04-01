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'44 dolar yerine 444 dolar' İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp... Yeşilçam filmi gibi! 1 milyon lirayı böyle almışlar

01.04.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık! Turistlerin banka hesaplarını ele geçiren çeteye yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı. Çetenin eğlence mekanlarındaki müşterilerin içeceklerine kokusuz aseton atıp sersemlettikleri ve kartlarından yüksek miktarda para çektikleri öğrenildi. Yeşilçam filmlerini andıran olayda, müşterilerle çete üyelerinin yazışmaları da ortaya çıkarken bir mesajda '44 dolar yerine 444 dolar çekildiği' yönünde ifadeler vardı. 1 milyon lira haksız kazanç elde edildiği anlaşıldı.

'44 dolar yerine 444 dolar' İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp... Yeşilçam filmi gibi! 1 milyon lirayı böyle almışlar

İzmir'de akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı ortaya çıkartıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen yabancı ve yerli turistlerin banka/kredi kartları ve mobil bankacılık şifrelerini korkutma, sindirme, darp ve tehdit yöntemiyle, bazılarını içkilerine uyuşturucu ve uyarıcı madde katarak etkisiz hale getirerek, bazılarını da kandırarak ele geçiren şebekeyi tespit etti. Yürütülen çalışmalarda ele geçirilen hesapların şüpheli şahıslara ait birden fazla pos cihazından çekildiği, hesaplardan yüksek meblağda paraların kendi banka hesaplarına transfer edildiği, iş yeri sahibi, yetkilisi ve çalışanı konumunda bulunan şüphelilerin söz konusu eylemleri uzun zamandan bu yana gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

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1 MİLYON LİRA TUTARINDA HAKSIZ KAZANÇ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, Özel Harekat polisinin de desteğiyle il genelinde 12 eğlence mekanı ve 25 ikamet olmak üzere 37 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda hedef 26 şüphelinin tamamı yakalandı. Şebeke üyelerinin ülke genelinde birçok vatandaşı dolandırdığı, müştekilerden yaklaşık 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve elde edilen paranın şüpheli şahıslar arasında para transferi ve pos çekimi olarak paylaşıldığı tespit edildi.

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YEŞİLÇAM FİLMLERİ GİBİ! İÇECEKLERİNE ATIP...

Yapılan çalışmalarda, çete üyelerinin iş yerlerine gelen müşterileri içeceklerine ’kokusuz aseton’ atarak sersemlettikleri ve kredi kartlarından binlerce lira çekerek dolandırdıkları belirlendi. Dolandırılan vatandaşların daha sonra kendilerine ulaşarak paralarını geri istediği, şüphelilerin de kendilerini oyaladıkları mesajlaşmalar ortaya çıktı.

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8 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10 şüpheli savcılık kararıyla emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8’i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında çete lideri H.A.’nın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı. (İHA)

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dolandırıcılık yeşilçam

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