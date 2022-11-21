45 günde boşanma kararı alan Merve Boluğur maneviyata yöneldi!

Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığını belirterek "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında evlendiği Mert Aydın ile evliliğinin 45. gününde boşanma kararı alan Merve Boluğur, maneviyata yöneldi. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan başlayan Boluğur, yaşadığı zorluklarla inanç sayesinde başa çıktığını söyledi.

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur'un yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Dini içerikli videolar izlediği anı paylaşan oyuncu paylaşıma "Güzel videolar" notunu ekledi.

Daha sonra tesbih fotoğrafı yayınlayan ünlü isim bir takipçisinin "Zorluklarla nasıl başa çıkıyorsun?" sorusuna "İnanç" cevabını verdi.



