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  4. 5 ayda 22 kilo verdiğini söylemişti! Ata Demirer son halini paylaştı

5 ayda 22 kilo verdiğini söylemişti! Ata Demirer son halini paylaştı

16.04.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata Demirer, son hali ile gündem oldu. Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti. Bu dedikodular gündem olunca ünlü komedyen 5 ayda 22 kilo verdiğini söyledi ve sırrını da açıkladı.

5 ayda 22 kilo verdiğini söylemişti! Ata Demirer son halini paylaştı

Ünlü komedyen Ata Demirer'in son dönem paylaşımlarında verdiği kilolar dikkatlerden kaçmamıştı.

Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti. Eski görüntüsüne veda eden Ata Demirer kaç kilo verdiğini açıkladı ve son halini de paylaştı.

Demirer'in son halini görenler "Resmen eridin", "Kilo vermek yakıştı" yorumlarında bulundu.

5 ayda 22 kilo verdiğini söyleyen komedyenin sırrı ise; diyet ve yürüyüş...

Ekran Alıntısı

ZAYIFLAMA SIRRI

Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.

HH

Demirer "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direk et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." demişti.


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