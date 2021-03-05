5 Mart Akrep burcu yorumu! Akrep burcu günlük yorum

5 Mart Akrep burcu yorumu bu burçtaki kişiler tarafından ilgi ile inceleniyor. Astrologlar, Akrep burcu 5 Mart aşk, iş, para ve sağlık durumları hakkında çeşitli tahminlerde bulunuyor. Özellikle kadınlar tarafından astrologların burç tahminleri yakından takip ediliyor. Peki, Akrep burçları bugün gezegenlerin hareketlerinden nasıl etkilenecek?
Bugün finansal düzenlemeler, harcamalar ve kazançlar gündeminizde. Sevdikleriniz için hediyeler alabilir, yakınlarınızla maddi yardımlaşmlaar içerisinde olabilirsiniz. Çocuklarınıza karşı daha anlayışlı olma zamanı.
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