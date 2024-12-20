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  4. 5 yaşındaki çocuk sahilde buldu! Sosyal medyadan paylaşınca viral oldu: "Daha önce görmedim, çok tehlikeli"

5 yaşındaki çocuk sahilde buldu! Sosyal medyadan paylaşınca viral oldu: "Daha önce görmedim, çok tehlikeli"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.12.2024 10:59
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Avustralya'daki bir sahilde ailesiyle birlikte yürüyüş yapan 5 yaşındaki küçük bir çoocuğun dikkatini mavi borulardan oluşan bir deniz canlısı seçti. 5 yaşındaki çocuk tarafından denizin kıyısında bulunan deniz canlısının görüntüsü sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede dikkat çekti. Sosyal medya bulunan deniz canlısının ne olduğunu bulabilmek için yorumlara akın etti.

5 yaşındaki çocuk sahilde buldu! Sosyal medyadan paylaşınca viral oldu: "Daha önce görmedim, çok tehlikeli"

MYNET|DIŞ HABERLER 5 yaşındaki oğlunun sahilde yürüyüş yaptıkları sırada denizin kenarında bulduğu canlıyı sosyal medyadan paylaşan anne Cassar, "Bunlar çoğunlukla mavi renkte olan boru şeklindeki organizmalardı ve her boru tek bir organizma gibi görünüyordu ancak hepsi bir arada kümelenmiş ve bir kayaya tutunmuştu.Belki de ölü ya da sudan çıkmış olmasından dolayı normalde göründüğünden farklı göründüğünü düşündüm. Ona dokunmadım, sadece üzerinde olduğu kayaya dokundum. Onu suda bıraktım ve oğlumun bir daha ona dokunmamasını sağladım" dedi.

FACEBOOK'TAN CEVAP YAĞDI

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Gizemli deniz canlısının boru şeklindeki uzantılarının her birinin farklı yönlere doğru hareket ettiğini söyleyen Cassar, bunun ne olduğunu bulmak için görüntüleri Facebook'taki bir doğa bilimci sayfasında paylaştı. Sayfadaki kullanıcıların büyük bir bölümü görüntülerdeki deniz canlısının mercan resiflerinde yaygın olarak bulunan ve koloniler halinde yaşayan bir hayvan türü olan zoanthid olduğunu söyledi.

UZMANLAR DA ONAYLADI

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Daha önce böyle bir şey görmediğini dile getiren bilim insanı John Veron, "Tüplerin oluşumu bir hayli tuhaf. Daha önce böyle birşey görmedim. Çok tehlikeli. Zoanthid cinsi olan Isaurus olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Mercan konusunda uzmanlaşmış deniz biyoloğu Rosemary Steinberg, "Kesinlikle bir zoantharian. Onları şahsen görmeden Zoanthus robustus olduklarını iddia edebilirim. Dokunmak veya bakmak hiç de tehlikeli değil, ancak onları yemeyin ve eğer dokunursanız ağzınıza veya gözlerinize dokunmadan önce ellerinizi yıkayın. Yutulurlarsa veya akvaryumda tutup daha fazla koloni oluşturmak için parçalamaya karar verirseniz ve suları gözünüze kaçarsa son derece zehirlidirler. Genellikle gündüzleri dokunaçlarını takmış halde geçirirler ve deniz tabanından çıkan ürkütücü parmaklara benzerler. Geceleri ise onları açıp papatyalara benzerler" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Avustralya deniz
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