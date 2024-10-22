5 yaşındaki torununu evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde ise bu manzarayla karşılaştı: "Ağlayıp yardım çığlıkları atıyordu"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de ismi açıklanmayan bir büyükanne evinin alt katında bulunan marketten alışveriş yapmak için 5 yaşındaki torununu evde yalnız bıraktı. Sadece 10 dakika sonra büyükanne eve geri döndüğünde ise hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

TÜM VÜCUDU MORARMIŞTI

Küçük çocuk yardım çığlıkları atarak odada bağırıyordu. Büyükanne paniğe kapıldı ve sesin banyodan geldiğini anlayınca hızla oraya gitti. Büyükanne korku dolu anlar yaşadığını dile getirerek, "Ağlayıp yardım çığlıkları atıyordu. Hayatım boyunca bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum" dedi.

Torununun tüm vücudu morarmıştı. Onu kucağına alan büyükanne vücudun tamamı incelendiğinde herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı.

YIKAMAYA GÖTÜRDÜ

5 yaşındaki küçük çocuk oturma odasındaki dolapta mor bir boya şişesini bulduktan sonra onu vücuduna döktüğünü söyledi. Büyükanne torununu yıkamaya götürdü. O anları sosyal medyadan paylaşarak aileleri uyarmayı da ihmal etmedi.