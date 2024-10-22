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  4. 5 yaşındaki torununu evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde ise bu manzarayla karşılaştı: "Ağlayıp yardım çığlıkları atıyordu"

5 yaşındaki torununu evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde ise bu manzarayla karşılaştı: "Ağlayıp yardım çığlıkları atıyordu"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.10.2024 12:08
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Çin'de bir büyükanne ebeveynleri iş gezisi için yurt dışında olan 5 yaşındaki torununa evinde bakıyordu. 10 dakikalık market alışverişi için torununu evde yalnız bırakan büyükanne geri döndüğünde ise karşılaştığı manzaraya inanamadı. Torununun vücudunu mor gören büyükanne büyük bir korku yaşadı. Daha sonrasında ise torununun evde bulunan bir boya kutusuyla kendisini boyadığı ortaya çıktı.

5 yaşındaki torununu evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde ise bu manzarayla karşılaştı: "Ağlayıp yardım çığlıkları atıyordu"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de ismi açıklanmayan bir büyükanne evinin alt katında bulunan marketten alışveriş yapmak için 5 yaşındaki torununu evde yalnız bıraktı. Sadece 10 dakika sonra büyükanne eve geri döndüğünde ise hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

TÜM VÜCUDU MORARMIŞTI

Küçük çocuk yardım çığlıkları atarak odada bağırıyordu. Büyükanne paniğe kapıldı ve sesin banyodan geldiğini anlayınca hızla oraya gitti. Büyükanne korku dolu anlar yaşadığını dile getirerek, "Ağlayıp yardım çığlıkları atıyordu. Hayatım boyunca bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum" dedi.

Torununun tüm vücudu morarmıştı. Onu kucağına alan büyükanne vücudun tamamı incelendiğinde herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı.

YIKAMAYA GÖTÜRDÜ

5 yaşındaki küçük çocuk oturma odasındaki dolapta mor bir boya şişesini bulduktan sonra onu vücuduna döktüğünü söyledi. Büyükanne torununu yıkamaya götürdü. O anları sosyal medyadan paylaşarak aileleri uyarmayı da ihmal etmedi.

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