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50 ilde terör operasyonu! 114 şüpheli yakalandı

21.05.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'nca, PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftada 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 114 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

50 ilde terör operasyonu! 114 şüpheli yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; ilkbahar-yaz döneminin gelmesiyle beraber eylem arayışlarını artıran ve ülkeye eleman, silah ve patlayıcı madde aktarım gayretlerini yoğunlaştıran PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile dini istismar eden DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik ülke genelinde, 13- 20 Mayıs tarihleri arasında, eş zamanlı operasyonlar yapıldığı belirtildi.

50 İLDE 114 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muş ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 16 ayrı operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Muş, Mardin, Mersin, Edirne, Hakkari, Antalya, Diyarbakır ve Van merkezli 14 ildeki 8 ayrı operasyonda 46 şüpheli, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Balıkesir, Konya, Edirne ve Kilis merkezli 25 ildeki 4 ayrı operasyonda 49 şüpheli, DEAŞ terör örgütüne yönelik Kocaeli, Van ve İstanbul merkezli 12 ildeki 4 ayrı operasyonda 19 şüpheli olmak üzere, toplamda 50 ilde 114 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Operasyonlarda 3 ateşli silah ve bunlara ait mühimmat, 2 gece görüş dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanlığı
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