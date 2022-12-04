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50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege’de görüldü! O anlar saniye saniye kaydedildi

04.12.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege’de Ak Lagos görüldü. Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir, 11 metrelik teknesiyle açıldığı Saros Körfezi'nde, derin su balığı Ak Lagos yakaladı. Özdemir, yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege’de görülen Ak Lagos'u yakaladığını ve bunun heyecan verici olduğunu söyledi. Ak Lagos’un yakalanma anlarını saniye saniye videoya alan Özdemir, "Biz de ilk kez yakaladık. Bu da popülasyonun çok net bir şekilde canlandığını bize gösteriyor” diye konuştu.

50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege’de görüldü! O anlar saniye saniye kaydedildi

Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, 11 metrelik 'Kızılelma' teknesiyle denize açıldı. Saros Körfezi’nde oltayla avlanırken, Akdeniz’de görülen Ak Lagos’u 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege'de yakaladı. Ak Lagos’un yakalanma anlarını ise saniye saniye videoya alan Özdemir, daha sonra balığı tekrar denize bıraktı.

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"BUNU ARAŞTIRDIK VE TEYİDİNİ ALDIK"

İlker Özdemir, araştırmaları sonucu tuttukları balığın derin su lagosu diye geçtiğini belirterek, “Ama derin su balığı olduğu için Ak Lagos diye geçiyor. Bunu araştırdık ve teyidini aldık.

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Kuzey Ege’de ilk kez görüldü. Biz de ilk kez yakaladık.

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Balık severler dikkat: Bilmediğiniz çok şey var! Öyle etkileri var ki... Balık severler dikkat: Bilmediğiniz çok şey var! Öyle etkileri var ki...

Bu da popülasyonun çok net bir şekilde canlandığını bize gösteriyor” dedi.

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(İHA)

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