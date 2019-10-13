HABER

50'nci evlilik yıl dönümünde tekrar düğün yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

 ADAPAZARI'nda evliliklerinin 50'nci yıl dönümünü düğün salonunda yapılan düğünle kutlayan Turnuk çifti, yakınlarıyla doyasıya eğlendi.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda evliliklerinin 50'nci yıl dönümünü düğün salonunda yapılan düğünle kutlayan Turnuk çifti, yakınlarıyla doyasıya eğlendi.

Tığcılar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk sahibi Şefika (70) ve Naci Turnuk (72) çifti, 50'nci evlilik yıl dönümünde düğün yaparak aşklarını tazeledi. Adapazarı'nda bir düğün salonunda gerçekleşen düğüne çok sayıda davetli katıldı. Turnuk çifti pasta kesip, oyunlar oynayarak, doyasıya eğlendi.

70 yaşında tekrar gelinliğini giyen Şefika Turnuk, "Türkiye'de böyle güzelliklerin olacağına ve devam edeceğine inanıyorum. Bir başlangıç yaptım diyorum" dedi.

PARTNERTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımıTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Bolu Valisi Ümit’ten futbolcu Şahin’e davetBolu Valisi Ümit’ten futbolcu Şahin’e davet
Silivri Belediyesi'ne medikal malzeme desteğiSilivri Belediyesi'ne medikal malzeme desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Barış Pınarı'na yeni manipülasyon! Anadolu Ajansı'nın fotoğrafını kullanmışlar

Yeni manipülasyon! Bu fotoğrafı kullanmışlar

Hakkari'de bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Vatandaşlar Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştu

Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştular

Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün! Güney ve doğudan Tel Abyad merkeze yaklaşıldı

Güney ve doğudan Tel Abyad merkeze yaklaşıldı

Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil edildi

Sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.