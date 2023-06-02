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54 yaşındaki fitness fenomeni sahildeki cesur pozlarıyla yaşıtlarına meydan okudu! Bikini altının iplerini açıp kaslarını gösterdi

02.06.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

54 yaşındaki fitness fenomeni Andrea Sunshine, yaşıtlarına meydan okuyan paylaşımıyla sevenlerinin takdirini kazanmayı başardı. Karın kaslarını ve fit vücudunu göstermek için deniz kenarında bikinisiyle verdiği pozlarını paylaşan Sunshine, Instagram’dan tam not aldı.

54 yaşındaki fitness fenomeni sahildeki cesur pozlarıyla yaşıtlarına meydan okudu! Bikini altının iplerini açıp kaslarını gösterdi

Sosyal medyada genellikle sağlıklı yaşam ve fitness tüyolarını paylaşarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Sunshine, yine geleneğini bozmadı. Fit vücudunu sergilemek isteyen fenomen isim kaslarını sergilemek için önce pazularını sıktı, ardından ise bikinisinin iplerini açarak karın kaslarını gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Londra’da yaşayan Brezilyalı sosyal medya fenomeni sahilde vücudunu sergilerken bikiniyle çekilen pozlarını paylaşarak adeta meydan okudu. 360 bine yakın sosyal medya takipçisi bulunan fenomen ismin mavi bikinili pozları hayranlarından tam not aldı.

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Deniz kenarında çekilen pozlarına Sunshine, “Bugünü yaşayalım çünkü yarın belirsiz ve buradan sadece yaşadığımız anları yanımıza alıyoruz. Öyleyse kendin ol, yoğun yaşa ve her şeyden önce kim olduğunla mutlu ol” notunu ekledi. Sunshine’nin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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