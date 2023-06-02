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Sosyal medya fenomeni Adrielly Lima yapay zeka söylemlerine ateş püskürdü! “Çok güzel olduğum için insanlar gerçek olduğuma inanmıyor”

02.06.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Adrielly Lima hayranlarının yapay zeka kullanarak fotoğraflarını düzenlendiğini iddia etmesinden sonra adeta ateş püskürdü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan olumsuz yorumlara sinirlenen Lima, “Çok güzel olduğum için insanlar gerçek olduğum inanmıyor” diyerek kendisini savundu. Fotoğraflarını düzenlenmediğini belirten fenomen isim zamanının yarısını gerçek olduğunu kanıtlamaya harcadığını söyledi.

Sosyal medya fenomeni Adrielly Lima yapay zeka söylemlerine ateş püskürdü! “Çok güzel olduğum için insanlar gerçek olduğuma inanmıyor”

Kendisini gerçek bir Barbie bebek olarak tanımlayan Adrielly Lima erkeklerin plastik görüntüsüne takıntılı olduğunu itiraf etti. 23 yaşındaki fenomen isim 2 milyon Instagram takipçisiyle sıklıkla kusursuz fiziğini gösteren kareler paylaşıyor. Hayranlarına 60 cmlik bir bele ve 110 cmlik kalçalara sahip olduğunu söyleyen Lima sosyal medya kullanıcılarının fotoğraflarını düzenlendiğini iddia etmesinden şikayetçi.

YAPAY ZEKA DEĞİL ESTETİK

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarının büyük bir bölümünün yapay zekayla yeniden düzenlendiğini iddia ettiklerini dile getiren Lima, “Daha öncesinde beni gördüklerinde photoshop kullandığım için eleştiriliyordum. Şimdi ise teknolojinin gelişmesiyle beraber yapay zekayla fotoğraflarımı geliştirdiğimi söylüyorlar. Bu doğru değil” dedi.

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Fotoğrafları için yapay zeka kullanmadığını ifade eden Lima estetik prosedürlerini ise saklamıyor. Fenomen isim göğüs büyütme ameliyatı ile liposuction yaptırdığını söyledi.

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