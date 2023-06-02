Sosyal medya fenomeni Adrielly Lima yapay zeka söylemlerine ateş püskürdü! “Çok güzel olduğum için insanlar gerçek olduğuma inanmıyor”

Kendisini gerçek bir Barbie bebek olarak tanımlayan Adrielly Lima erkeklerin plastik görüntüsüne takıntılı olduğunu itiraf etti. 23 yaşındaki fenomen isim 2 milyon Instagram takipçisiyle sıklıkla kusursuz fiziğini gösteren kareler paylaşıyor. Hayranlarına 60 cmlik bir bele ve 110 cmlik kalçalara sahip olduğunu söyleyen Lima sosyal medya kullanıcılarının fotoğraflarını düzenlendiğini iddia etmesinden şikayetçi.

YAPAY ZEKA DEĞİL ESTETİK

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarının büyük bir bölümünün yapay zekayla yeniden düzenlendiğini iddia ettiklerini dile getiren Lima, “Daha öncesinde beni gördüklerinde photoshop kullandığım için eleştiriliyordum. Şimdi ise teknolojinin gelişmesiyle beraber yapay zekayla fotoğraflarımı geliştirdiğimi söylüyorlar. Bu doğru değil” dedi.

Fotoğrafları için yapay zeka kullanmadığını ifade eden Lima estetik prosedürlerini ise saklamıyor. Fenomen isim göğüs büyütme ameliyatı ile liposuction yaptırdığını söyledi.