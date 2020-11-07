55 yaşındaki Elizabeth Hurley mavi bikinisiyle video paylaştı, beğeni yağdı

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley Instagram hesabından koronavirüs salgınından önce çekilmiş bir videosunu paylaştı. Videonun ardından Elizabeth Hurley yaşı konusunda herkesi şaşkına uğrattı.

55 YAŞINDA AMA…

55 yaşındaki dünyaca ünlü aktris mavi bikinisi ve düzgün fiziğiyle göz alıcı bir görüntü ortaya koydu. Daha önce yaptığı bir sahil kaçamağından videoyu paylaşayan Hurley, videoda turkuaz sularda eğleniyor. Karın kaslarıyla da dikkat çeken ünlü ismin 55 yaşında olduğuna kimse inanamıyor.

Elizabeth Hurley, salgın öncesinde hayatının nasıl olduğunu tekrar hatırladığını ifade ettiği paylaşımda, “Ah evet, turkuaz sığlıklarda gezindiğimi belli belirsiz hatırlıyorum” cümlelerini kullandı.

Hurley, geçtiğimiz günlerde bundan daha önce Instagram hesabından paylaştığı beyaz bikinili ve turkuaz rengi mayolu fotoğraflarıyla da ilgi odağı olmuştu.

Ünlü aktris karantina sürecini 6 milyon sterlinlik malikanesinde ailesiyle birlikte geçirmişti. Tüm ailesiyle bir arada geçirdiği bu süreci ünlü oyuncu, bir zamanların ünlü televizyon dizisi The Waltons’a benzetti.

Evde ailesiyle bir aradayken sağlık konusunda gergin olduklarını ancak hepsinin güvende olduğunu ve evde çok sayıda işle uğraştıklarını söyledi. Hurley, karantina sürecini malikanesinde 16 hafta boyunca 9 kişilik bir grupla geçirdi.

