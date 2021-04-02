5G altyapısıyla geleceğin teknolojileri şekillenecek

4,5G'nin ardından hizmete alınması beklenen 5G teknolojisi ile nesnelerin internetinden sürücüsüz araçlara kadar pek çok teknolojide büyük gelişmeler yaşanması bekleniyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1980'li yıllarda kullanılmaya başlanan 1G teknoloji ilk nesil kablosuz telefon teknolojisine olanak tanımıştı. 1G teknolojisinin gelişmiş versiyonu olan 2G, ikinci nesil kablosuz telefon teknolojisi olarak kullanılmaya başlandı. Analog yayından sayısal yayına geçme olanağı sağlayan bu teknoloji ile sesi ve verileri şifreleme imkanı doğdu ve görüşmeler ve veri iletimleri daha güvenli hale geldi. 3G teknolojisinin hayata geçmesi ile ise veri alışverişindeki hız artmış, görüntülü görüşebilme imkanı ortaya çıkmıştı. Türkiye'de 2009 yılından bu yana kullanılmaya başlanan 3G teknolojisi ile birlikte akıllı telefon kullanımı da büyük artış göstermeye başlamıştı. Türkiye, 1 Nisan 2016 itibarıyla 4,5G teknolojisine geçerek veri transferini çok önemli hale geldiği bir dönemde 3G'ye oranla yaklaşık 10 kat hız sunan yeni bir teknolojiye geçmiş oldu. Yeni teknoloji ile görüntülü görüşmelerden sosyal medya kullanımına kadar pek çok konuda kullanıcılar, daha hızlı ve daha net görüntülere ulaşarak büyük bir değişim yaşadı.

100 KATA KADAR DAHA HIZLI 4,5G teknolojisinin ardından 5G teknolojisi ile büyük bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. 5G teknolojisinin getireceği en büyük yeniliklerden birinin yeni teknolojinin bir önceki teknolojiye göre 100 kata kadar hızlı olması dikkati çekiyor. 5G teknolojisiyle kesintisiz yüksek hızlara çıkacak internet ile geleceği şekillendirecek teknolojilerin de kullanıma sunulması planlanıyor. ENDÜSTRİ 4.0, SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR VE DAHA FAZLASI Akıllı nesnelerin birbirleriyle ya da daha büyük sistemlerle bağlantılı olarak çalışmalarını ifade eden nesnelerin interneti teknolojisinde en önemli gereksinimlerin biri olan 5G teknolojisi ile üretimden tüketime kadar önemli dönüşümler yaşanması bekleniyor. 5G’nin ayrıca droneler ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler için de kablosuz veri iletimi altyapısını güçlendireceği belirtiliyor. 5G'nin saniyede yaklaşık 20 Gigabit'e ulaşacak bir veri transfer hızı sunması bekleniyor. Endüstri 4.0 yolunda büyük bir kolaylık sağlayacak yeni teknoloji ile fabrikalarda otonom sistemlerin daha da artması ve makinelerin büyük veri ile insan müdahalesine en az gereksinim duyarak üretim yapması hedefleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının olacağı ve bu bağlantıların sadece yüzde 10'unun insanlar arasında olacağı öngörülürken, 2020 sonrası dünyada kilometrekarede dolaşacak ortalama verinin 4 yılda bir 16 kat artacağı; bu talebi karşılamak üzere önceki nesle göre 25 kat fazla frekansa ve 2 bin kat fazla baz istasyonuna gereksinim duyulacağı tahmin ediliyor.

5G'nin en büyük katkılarından birinin sürücüsüz araçlar teknolojisinde yaşanması bekleniyor. Araçlar arasındaki sensörlerden gelen verilerin çok hızlı bir şekilde işlenmesine ve diğer araçlar ve büyük veri ile irtibat kurulması mantığı üzerine işleyen sürücüsüz araç teknolojisinin olmazsa olmazlarından biri 5G teknolojisi olarak öne çıkıyor. Yeni nesil teknolojinin 100 kata kadar daha fazla hız sağlaması sayesinde, özellikle araç kullanırken bilgisayarların ani karar verme hızlarının daha fazla artacağı ve kaza risklerinin de azalması bekleniyor. TÜRKİYE'DE 5G ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Dünyada çeşitli ülkeler 5G teknolojisine geçiş için altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Güney Kore, Çin ve ABD, 5G teknolojisinin oluşturulması ve uygulanmasında öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. 5G altyapısı en gelişmiş ülkelerden Güney Kore'de, 2026 yılında mobil telefon kullanıcılarının yüzde 90'ının 5G altyapısını kullanması tahmin ediliyor. Türkiye'de de 5G'ye geçiş kapsamında çalışmalar devam ediyor. 5G baz istasyonu (5G radyo ve erişim şebekesi) çalışmalarına 2018'de ASELSAN ve Turkcell ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projesi kapsamında başlandı. Yapılan çalışmalar, 2019'un sonlarına doğru Uçtan Uca Yerli Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi (UUYM5G) kapsamındaki çalışmalarla birleştirildi. TÜBİTAK'ın desteğiyle sürdürülen "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" ile 5G altyapıları için kritik önemdeki 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G özel yönetim servis ve operasyon yazılım ürünleri yerli ve milli imkanlar ile geliştiriliyor.