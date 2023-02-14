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6 arabanın ayakta tuttuğu bina! Sosyal medyada paylaşıldı, görenler inanamadı: Tesadüfen duyduğu kediyi takip edince...

14.02.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerin ardından 10 ilde öyle manzaralar oluştu ki görenler gözlerine inanmakta güçlük çekti. Bu manzaralardan biri de çöken bir binayı ayakta tutan arabaların olduğu enkazdı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda o enkazda tesadüfen rastlanan bir kedinin yol göstermesi sayesinde kurtarılan canların hikayesi yer aldı. Video kısa sürede çok sayıda izlenerek gündem olmayı başardı.

Bina çökmesine rağmen yıkılmadı, üstüne göçtüğü arabalar sayesinde ayakta kaldı. Elif Apartmanı'nın inanması güç o hali çekim yapılırken duyulan ses sonrası ise 1 anne, 2 çocuk ve 1 bebek yaşama tutundu.

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6 OTOMOBİL AYAKTA TUTTU

Deprem bölgesinde yaşanan hikayeler ve ortaya çıkan manzaralar görenleri duygulandırmaya devam ediyor. Depremde hasar alınan binlerce binadan biri olan Elif Apartmanının sarsıntı sonrası aldığı hal ise şaşkına çevirdi. Binayı park halindeki 6 otomobilin ayakta tuttuğu görüldü.

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4 CAN KURTULDU

Bu ilginç manzarayı görüntüleyen bir vatandaş, o sırada kedi sesi duydu. Durumunu merak ettiği kedi ise vatandaşı yandaki bir enkaza götürdü. O enkazdan 1 anne, 2 çocuk ve 1 bebek sağ olarak kurtarıldı.

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Vatandaşın bu hikayeyi görüntüleriyle anlattığı video sosyal medyada çok kez izlendi.

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