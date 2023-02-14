6 arabanın ayakta tuttuğu bina! Sosyal medyada paylaşıldı, görenler inanamadı: Tesadüfen duyduğu kediyi takip edince...

Bina çökmesine rağmen yıkılmadı, üstüne göçtüğü arabalar sayesinde ayakta kaldı. Elif Apartmanı'nın inanması güç o hali çekim yapılırken duyulan ses sonrası ise 1 anne, 2 çocuk ve 1 bebek yaşama tutundu.

6 OTOMOBİL AYAKTA TUTTU

Deprem bölgesinde yaşanan hikayeler ve ortaya çıkan manzaralar görenleri duygulandırmaya devam ediyor. Depremde hasar alınan binlerce binadan biri olan Elif Apartmanının sarsıntı sonrası aldığı hal ise şaşkına çevirdi. Binayı park halindeki 6 otomobilin ayakta tuttuğu görüldü.

4 CAN KURTULDU

Bu ilginç manzarayı görüntüleyen bir vatandaş, o sırada kedi sesi duydu. Durumunu merak ettiği kedi ise vatandaşı yandaki bir enkaza götürdü. O enkazdan 1 anne, 2 çocuk ve 1 bebek sağ olarak kurtarıldı.

Vatandaşın bu hikayeyi görüntüleriyle anlattığı video sosyal medyada çok kez izlendi.