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6 gündür kayıptı, bakın nerede bulundu! Herkes şaşkın...

19.02.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 gün önce işe gitmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan şahsın ailesi endişelenince polise haber vermişti. 6 gündür kayıp olan şahsın kafasını dinlemek için otelde kaldığı ortaya çıktı. Oğlunun başına bir şey geldiğinden endişelenen şahsın babası ise "“Kendisi geldi. ‘Bu zamana kadar neredeydin?’ diye sorduk. ‘Sanki birisi bana vurdu, düştüm, daha sonrasını hatırlamıyorum‘ dedi." şeklinde konuştu.

6 gündür kayıptı, bakın nerede bulundu! Herkes şaşkın...

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze’de ailesiyle birlikte yaşayan 36 yaşındaki Mümin Özdemir, yeni bir iş buldu. 6 gün önce iş başı yapmak üzere evden çıkan Özdemir’e ailesi yarım saat sonra ulaşamadı. Özdemir’in akşam da eve gelmemesi üzerine endişelenen aile, soluğu polis merkezinde aldı.

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6 GÜN BOYUNCA OTELDE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

6 gündür kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan Özdemir, gece saatlerinde dayısının evine gitti. Özdemir’in kafasını dinlemek için 6 gün boyunca otelde kaldığı ortaya çıktı.

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"'SANKİ BİRİSİ BANA VURDU, DÜŞTÜM, DAHA SONRASINI HATIRLAMIYORUM' DEDİ"

Oğlunun ortadan kaybolduğu zaman başına bir şey geldiğini düşünerek endişelenen baba Hasan Özdemir, “Kendisi geldi. ‘Bu zamana kadar neredeydin?’ diye sorduk. ‘Sanki birisi bana vurdu, düştüm, daha sonrasını hatırlamıyorum‘ dedi. Ondan sonra otele geçmiş, 6 gün boyunca otelde kalmış. Dışarıya sadece yemek yemek için çıkmış, sonra tekrar otele girmiş. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Çok şükür herhangi bir darp izi de yok. Gece saatlerinde dayısına gitmiş. Dayısının oğlu bize haber verdi. Sağ salim geldiği için çok sevindik. Ama bir yandan da üzüldük. 6 gün boyunca gelmediği için çok üzüldük. Ablası gitti dayısından aldı. Karakola gidip ifade verdi” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze
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