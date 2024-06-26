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  4. 6 kilo yağ aldırmıştı! Demet Akalın bikinisiyle kendini paylaşmaya doyamadı

6 kilo yağ aldırmıştı! Demet Akalın bikinisiyle kendini paylaşmaya doyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.06.2024 13:25
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Son dönemde verdiği kilolar ile adından sıkça söz ettiren ünlü popçu Demet Akalın 6 kilo yağ aldırmış 11 kilo birden vermişti. Değişiminin ardından sosyal medyada kendini paylaşmaya doyamayan Akalın bu defa bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.

6 kilo yağ aldırmıştı! Demet Akalın bikinisiyle kendini paylaşmaya doyamadı

Her açıklaması, her giydiği ve her söylediği olay olan Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. 6 kilo yağ aldırıp 11 kilo birden veren Akalın değişimiyle çok konuşulmuştu.

Akalın, mide ameliyatı olmadığını ve yağ aldırdığını söyleyerek 'Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 11 kilo verdim, daha da vereceğim' demişti.

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BİKİNİLİ POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Verdiği kiloları her fırsatta göstermeye çalışan Akalın şimdi de ailesiyle birlikte çıktığı tatilden kendini paylaşmaya doyamadı. Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Akalın'a sosyal medyada ise yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'kadın bu yüzden mutsuzmuş', 'Yağlarını aldırdı kurtuldu', 'Bu da benim gibi kilolu olunca millete laf at 38 olunca en iyi ben' gibi yorumlar yapıldı.

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