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6'lı masada adaylık sonrasında yardımcılar kim olacak? Kulis bilgilerini canlı yayında açıkladı: İYİ Parti karşı çıktı

02.03.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçimlere giderken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak ediliyordu. 6'lı lider bugün 12'inci kez bir araya geldi. Toplantı sonrasında yazılı açıklama yapan 6 lider, ortak adayın pazartesi günü açıklanacağı belirtti. 6'lı masada Cumhurbaşkanı Yardımcılarının kim olacağı da merak edilen soruların arasında. Habertürk muhabiri canlı yayında merak edilen sorunun kulislere yansıyan bilgilerini aktardı.

6'lı masada adaylık sonrasında yardımcılar kim olacak? Kulis bilgilerini canlı yayında açıkladı: İYİ Parti karşı çıktı

6'lı masa bugün 12'inci kez bir araya geldi. Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde yapılan toplantı sonrasında ortak yazılı bir açıklama yapıldı ve adayın pazartesi belli olacağı belirtildi. Adayın kim olacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Yardımcılarının da kim olacağı merak edilen bir başka soru. Kulislere yansıyan bilgilere göre masadaki liderlerden birinin aday olması halinde diğer liderlerin de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması yönünde. Ancak buna İYİ Parti'nin karşı çıktığı belirtildi. Diğer liderlerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsa bile Akşener'in tek ve yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması gündeme geldi.

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İşte Habertürk muhabiri Mahir Kılıç'ın açıklamasından satır başları:

İYİ PARTİ TOPLANIYOR

Toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiği ifade ediliyor. Cumartesi günü İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplanacak. Bir kez daha adaylık konusu orada görüşülecek. Geçtiğimiz gün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanmışlardı. Akşener o toplantıda GİK üyelerine bir kez daha görüşlerinize başvurabilirim ifadesini kullanmıştı. Nitekim öyle de oldu.

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PAZARTESİ YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER

Bugünkü toplantı yaklaşık 5.5 saat sürdü. bugün en önemli başlık adaylık konusuydu. Adaylık ilk defa isim bazında tartışılacaktı bunu ifade etmiştik. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adaylığının gündeme geldiği belirtiliyor. 6'lı lider pazartesi bir kez daha Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ev sahipliğinde bir araya gelecek.

"LİDERLER TAM YETKİ ALDI"

Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda adının geçtiği ifade edildi. Toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun kendisinin değil başka bir kişinin ismini masaya getireceği yönündeydi. Zira bir genel başkanının isminin masaya geldiğinde başka bir ismin tartışılamayacağı belirtildi. Anladığımız şu: Kılıçdaroğlu'nun ismi aday olarak gündeme getirildi. Son bir kez partilerin yetkili kurullarına gidilecek. Buraya gelirken zaten liderler tam yetki almıştı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI KİM OLACAK?

Başkan yardımcılarının kim olacağı konusunda yüzde yüz bir netleşme yok. Kulislerde en çok konuşulan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı. Çok kulis geldi, tartışma yaşandı şu ana kadar. Öne çıkan bir tez, masadaki liderlerden biri aday olursa diğer isimlerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı yönünde. Herkese en az bir bakanlık verileceği sonrasında ise oy oranında kabinede temsil edileceğiydi. Kulislere yansıyan bilgilere göre bu duruma İYİ Parti'ten itiraz geldi. Aritmetik olarak da oy oranlarının farklı olabileceği bu noktada herkese eşit oranda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nın verilmesinin adil olmayacağı belirtiliyor. Zaman zaman basına yansıyan bilgilerde tek Cumhurbaşkanı Yardımcısının olması ve bunun da Akşener olacağı gündeme geldi. Diğer isimlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceği en etkilisi isimin Akşener'in olabileceği aktarılmıştı. Bu noktada bazı pürüzler olduğu belirtildi. Yüzde 20 oy alan bir parti ile yüzde 6 oy alan bir partinin aynı temsil gücüne sahip olmasının doğru olmayacağı ifade edilmişti. Zaman zaman ABD, Biden-Kamala Harris benzetmesi yapıldı. Son durum nedir henüz bilinmiyor.

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