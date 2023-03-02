SON DAKİKA: Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Altılı masa kararını verdi ıslak imzalar atıldı, dikkat çeken detay...

Son dakika haberi... Türkiye, iyiden iyiye seçim iklimine girdi. 14 Mayıs'ta yeni Cumhurbaşkanı seçilecek. Millet ittifakını oluşturan altı parti, Türkiye'nin beklediği toplantı sonrasında basın açıklaması yaptı. Toplantı metninde altı liderin ıslak imzası vardı. Buna göre altı lider, ortak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştı. Adaylık konusunda öne çıkan ismin Kılıçdaroğlu olduğu ifade ediliyor.

SON DAKİKA: ALTILI MASA KARARINI VERDİ! CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU

Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanan altılı masa, Cumhurbaşkanı adayını belirledi. İYİ Parti ile CHP arasında adaylık konusunda kriz iddiaları vardı fakat hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener, ıslak imzayla adaylık konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Altılı masa, adayını 6 Mart Pazartesi günü açıklayacak!

YİNE SAADET PARTİSİ EV SAHİBİ OLACAK, ADAY PAZARTESİ AÇIKLANACAK!

Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal'dan oluşan liderler, toplantı sonrasında bir basın açıklaması yaptı. Pazartesi günü yeniden Saadet Partisi liderliğinde toplanılacak olması dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz.

Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.'