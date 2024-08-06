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    4. 6 yaşındaki küçük kıza ismi yüzünden pasaport vermediler! Annesi şaşkınlığını gizleyemedi... "Böyle bir şeyi ilk defa duydum"

    6 yaşındaki küçük kıza ismi yüzünden pasaport vermediler! Annesi şaşkınlığını gizleyemedi... "Böyle bir şeyi ilk defa duydum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.08.2024 11:11
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    İngiltere'de yaşayan Lucy isimli bir anne 6 yaşındaki kızı Khaleesi'ye pasaport almak için yaptığı ilk başvurunun reddedilmesi üzerine şaşkına döndü. Küçük kızın pasaport alamamasının nedeni ise ismi. Game of Thrones dizisindeki popüler bir karakterin adını taşımasından dolayı küçük kıza pasaport verilmedi. Anne ise duruma sosyal medyadan isyan etti.

    6 yaşındaki küçük kıza ismi yüzünden pasaport vermediler! Annesi şaşkınlığını gizleyemedi... "Böyle bir şeyi ilk defa duydum"

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'de yaşayan Lucy isimli bir anne 6 yaşındaki kızı Khaleesi'nin Game Of Thrones dizisindeki popüler bir karakterin adına sahip olması nedeniyle pasaport alamadığını söyledi. Anne Lucy, pasaport almak için yaptığı ilk başvurunun reddedildiğini, yetkililerin kendisine ismin ticari markasının Warner Brothers'a ait olması nedeniyle Warner Brothers'ın onayına ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtti.

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    Kızıyla çıkacakları ilk tatil için heyecanlandıklarını dile getiren Lucy, "Çok üzüldüm, birlikte yapacağımız ilk tatil için sabırsızlanıyorduk. Pasaport Ofisi'nden bana Warner Brothers tarafından ticari marka olarak tescilli olduğu söylenen bir mektup geldi. Böyle bir şeyi ilk kez duydum ve şaşkına döndüm" dedi.

    "SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM ETKİLİ OLDU"

    Hukuki danışmanlık aldıktan sonra hayal kırıklığına uğrayan anne doğum belgesiyle birlikte kızının ismi kullanma izninin bulunduğunu söyledi. Pasaport Dairesi'nin daha sonra kendisinden özür dilediğini dile getiren Lucy, "Bunu sosyal medyada paylaşmasaydım hiçbir şey yapılmayacaktı. Ne yapacağımı bilemeden sıkışıp kalacaktım. Benzer durumu yaşayan çok insan var" diye konuştu.

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    Express
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