64 yaşında tamamen iş hayatını değiştirdi! Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapmaya başladı... "Kocam buna bayılıyor"

Ryan Pownall, yetişkinlere yönelik podcast'i Pillow Talk'ta tabuları yıkan cinsel deneyimlere dair röportajlarıyla tanınıyor. 31 yaşındaki fenomen isim bu kez ABD'de düzenlenen bir yetişkin film kongresine gitti ve katılımcılara samimi röportajlar verdi. Pownall'ın en şaşırtan konuğu ise 69 yaşındaki yaşlı bir kadın oldu.

"BENİMLE GURUR DUYUYOR"

Pembe mini etek ve derin göğüs dekolteli bluzuyla Pownall'in sorularını cevaplandıran yaşlı kadın, "5 yıl önce bu sektöre girdim. Önceden bir laboratuvarda çalışıyordum. Eşim en büyük destekçim. Benimle gurur duyuyor. Bazen bana eşlik eden paylaşımlarda yapıyor" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yaşlı kadının kariyer değişikliğini eleştiren yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ölüme meydan okuyor resmen" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu yaştan sonra gerek var mıydı?" yorumunu yaptı.