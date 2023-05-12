69 yaşındaki Singapurlu adam dini bölgede tuvaletini yaptığı için tutuklandı! Özür diledi ama...

Singapur’da kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan 69 yaşındaki bir adamın halkın kutsal olarak kabul ettiği bir bölgede tuvaletini yaparken çekilen bir görüntüsü yer aldı. Facebook’ta ifşa edilen görüntülerde Malayca bir kişinin “Okuyabiliyorsun değil mi? Burada insanlar namaz kılıyor. Sende saygı yok mu?” dediği duyuldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Yaşlı adamın görüntülerin sonuna doğru “Üzgünüm çok özür dilerim” yanıtını verdiği fark edildi. Videoda ise, “Singapurlular gün geçtikçe daha da kabalaşıyor. Bu adam abdest alanına bile işledi” notunu ekledi. Görüntüler kısa sürede tepkilerin odağına yerleşti. Gözaltına alınan 69 yaşındaki adamın suçlu bulunması halinde para ya da iki yıl hapis cezasıyla karşılaşabileceği belirtildi.