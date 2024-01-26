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    4. 7 yaşındaki dört öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı! Polisleri bir anda karşısında görünce bayıldı

    7 yaşındaki dört öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı! Polisleri bir anda karşısında görünce bayıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.01.2024 09:17 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ın Pathum Thani eyaletindeki uluslararası bir okulda çalışan bir dil öğretmeni, yaşları yedi ile sekiz arasında değişen dört okul çocuğu taciz ettiği iddia edilerek tutuklandı. İsmi sadece David olarak açıklanan öğretmen polisleri karşısında görünce panik yaşayarak yapıldı. Olay yerine sağlık ekiplerinin çağırılması ve müdahale edilmesinden öğretmen tutuklandı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ın Pathum Thani eyaletindeki uluslararası bir okulda çalışan 59 yaşındaki David ismindeki İngilizce öğretmeni yaşları yedi ila sekiz arasında değişen dört öğrencisini taciz etmekle suçlanarak tutuklandı. Öğretmenin çocuklara İngilizce okumayı öğretme bahanesiyle öğle yemeği sırasında öğretmenler odasına çağırdığı ve küçük çocuklara uygunsuz bir şekilde dokunduğu tespit edildi.

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    BAYGINLIK GEÇİRDİ

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    Polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheli baygınlık geçirdi. David, Pathumwet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi gördükten ve bilinci yerine geldikten sonra tutuklandı. Polise verdiği ifadesinde David'in hakkındaki tüm suçlamaları kabul ederek itiraf ettiği bildirildi.

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