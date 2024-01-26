7 yaşındaki dört öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı! Polisleri bir anda karşısında görünce bayıldı

MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ın Pathum Thani eyaletindeki uluslararası bir okulda çalışan 59 yaşındaki David ismindeki İngilizce öğretmeni yaşları yedi ila sekiz arasında değişen dört öğrencisini taciz etmekle suçlanarak tutuklandı. Öğretmenin çocuklara İngilizce okumayı öğretme bahanesiyle öğle yemeği sırasında öğretmenler odasına çağırdığı ve küçük çocuklara uygunsuz bir şekilde dokunduğu tespit edildi.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheli baygınlık geçirdi. David, Pathumwet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi gördükten ve bilinci yerine geldikten sonra tutuklandı. Polise verdiği ifadesinde David'in hakkındaki tüm suçlamaları kabul ederek itiraf ettiği bildirildi.