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    4. 7 yaşındaki kızının kanser hastası olduğunu söyleyerek yardım istedi! Gerçek bambaşka çıktı... Dolandırıcı anne inandırıcı olması için kızının saçlarını bile kazıttı

    7 yaşındaki kızının kanser hastası olduğunu söyleyerek yardım istedi! Gerçek bambaşka çıktı... Dolandırıcı anne inandırıcı olması için kızının saçlarını bile kazıttı

    12.01.2024 08:53 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yaşayan Pamela Reed isimli bir kadın, yedi yaşındaki kızı Addey Rae'nin kanser hastası olduğunu söyleyerek bağış toplamaya başladı. Küçük kızının hastane odasında çekilen fotoğraflarını paylaşarak yardım isteyen annenin yalanını bir hemşire ortaya çıkarttı. Reed'in daha inandırıcı olmak adına kızının saçlarını kazıttığı da ifade edildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yaşayan Pamela Reed isimli bir kadın, yedi yaşındaki kızı Addey Rae'ye akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğunu söyleyerek tedavisi için bir yardım kampanyası başlattı. Kızının sağlıklı olmasına rağmen bağış parası toplayabilmek için küçük kızın saçlarını kazıtan anne çocuğunun 280 saatlik okul eğitimini kaçırmasına neden oldu.

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    ÖNCE İNKAR ETTİ SONRASINDA KABULLENMEK ZORUNDA KALDI

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    Hastanede görevli olan bir hemşire polis memurlarına annenin yaptığı sahtekarlık konusunda şikayette bulundu. Bir polis sözcüsü de soruşturmaların sürdüğünü doğruladı. Reed tutuklanarak cezaevine gönderilirken genç kadın hakkındaki suçlamaları önce reddetti, sonrasında ise kabul etmek zorunda kaldı.

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