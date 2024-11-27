7 yaşındaki oğlunun cansız bedeni evde bulunmuştu! Cani anne cinayeti itiraf etti: Eşi kitapla vurarak sakinleştirdi

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland doğumlu Linse, sosyal medyada kendisini "İngiliz iki çocuğu olan bir anne ve serbest çalışan" olarak tanımlıyor. 43 yaşındaki Papaipit Linse kadın 7 yaşındaki oğlunu evde boğarak öldürmekle suçlandı. 43 yaşındaki kadını 51 yaşındaki kocası Edward kitapla vurarak sakinleştirdikten sonra psikiyatri hastanesine kaldırıldı.

Linse bugün Swansea Crown Mahkemesi'nde yargılandı ve adam öldürme suçunu kabul etti. Savcı Caroline Rees KC, psikiyatrik raporu inceledikten sonra suçlamayı okudu.

Başlangıçta cinayetle suçlanan Linse, şu anda orta düzey güvenlikli bir ruh sağlığı birimi olan Caswell Kliniği'nde gözaltında tutuluyor.