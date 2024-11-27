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  4. 7 yaşındaki oğlunun cansız bedeni evde bulunmuştu! Cani anne cinayeti itiraf etti: Eşi kitapla vurarak sakinleştirdi

7 yaşındaki oğlunun cansız bedeni evde bulunmuştu! Cani anne cinayeti itiraf etti: Eşi kitapla vurarak sakinleştirdi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.11.2024 16:14
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Galler'in Pembrokeshire bölgesinde yaşayan 43 yaşındaki Papaipit Linse isimli bir kadın 7 yaşındaki oğlunun cansız bedeninin evde bulunmasından sonra cinayetle suçlanarak tutuklandı. 7 yaşındaki Louis'in boğularak öldürüldüğü ifade edildi. Linse'yi eşi kitapla vurarak sakinleştirdikten sonra güvenli bir psikiyatri hastanesine kaldırıldı.

7 yaşındaki oğlunun cansız bedeni evde bulunmuştu! Cani anne cinayeti itiraf etti: Eşi kitapla vurarak sakinleştirdi

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland doğumlu Linse, sosyal medyada kendisini "İngiliz iki çocuğu olan bir anne ve serbest çalışan" olarak tanımlıyor. 43 yaşındaki Papaipit Linse kadın 7 yaşındaki oğlunu evde boğarak öldürmekle suçlandı. 43 yaşındaki kadını 51 yaşındaki kocası Edward kitapla vurarak sakinleştirdikten sonra psikiyatri hastanesine kaldırıldı.

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Linse bugün Swansea Crown Mahkemesi'nde yargılandı ve adam öldürme suçunu kabul etti. Savcı Caroline Rees KC, psikiyatrik raporu inceledikten sonra suçlamayı okudu.

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Başlangıçta cinayetle suçlanan Linse, şu anda orta düzey güvenlikli bir ruh sağlığı birimi olan Caswell Kliniği'nde gözaltında tutuluyor.

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