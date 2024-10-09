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  4. 7 yıldır dolabın arkasında duran battaniyenin gerçek değerini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi: 1.5 milyon dolarlık servet

7 yıldır dolabın arkasında duran battaniyenin gerçek değerini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi: 1.5 milyon dolarlık servet

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.10.2024 11:10
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Loren Krytzer isimli bir kadın meğerse yıllardır evinde bilmediği bir servete sahipmiş. Şok edici keşfi yapmadan önce engellilik maaşıyla geçinen kadının hayatı bir anda dolabın arkasında duran battaniyesi sayesinde değişti. Çünkü battaniyenin gerçek değerinin 1.5 milyon dolarlık (51.404.655.00 TL) olduğu ortaya çıktı.

7 yıldır dolabın arkasında duran battaniyenin gerçek değerini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi: 1.5 milyon dolarlık servet

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Loren Krytzer isimli bir kadın 2007 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından bacağı ampüte edilmişti. Leona Vadisi'nde bir arkadaşının kulübesini kiraya vermişti ve aylık geçimini sağlayacak parası sadece 200 dolardı. Ancak bir gün izlediği bir televizyon programı tüm hayatını değiştirmeyi başardı. Televizyon programında bir adam aile yadigarı battaniyeyi satıyordu. Genç kadın dolabında yıllardır duran battaniyesini hatırladı ve hemen programa başvurdu.

Büyükannesinden kalma battaniyesinin fiyatını duyunca şaşkına dönen Krytzer, "10.000 veya 15.000 dolar veya buna benzer bir değerde olabileceğini düşündüm. Sadece 6 ayda nadir antika örtüm beni bir milyoner yaptı.

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Amerika battaniye
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