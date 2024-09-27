700 TL'lik işlem için 600 TL'lik bahşiş istediler! TikTok'tan paylaşım duruma sitem etti: "Kontrolden çıktı"

İçerik üreticisi Gaby LaCorte TikTok'tan yaptığı paylaşımında güzellik salonunda kendisine uygulanan 21 dolarlık kaş ağdası işleminin sonrasında ödeme esnasında yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. "ABD'de bahşiş kültürü kontrolden çıktı" notunu eklediği paylaşımında LaCorte, kendisinden 21 dolarlık işlem için 15.75 dolar (yaklaşık 600 TL) bahşiş istediklerini ifade etti. Sosyal medya kullanıcısının paylaşımı kısa sürede viral olurken yorum ve beğenileri de beraberinde getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu resmen soygun. Böyle bir şeyi asla kabul etmezdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sadece kaş ağdası için 21 dolar ödemek de bir soygundur" yorumunda bulundu.