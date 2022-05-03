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71 yaşındaki vale ölümden döndü! O anlar kameraya yansıdı

03.05.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 71 yaşındaki bir valeye minibüs çarptı. Güvenlik kameralarına takılan olayda piknik alanında vale olarak çalışan yaşlı adam ölümden döndü. Kazadan sonra gözaltına alınan şoför, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İşte haberin detayları...

71 yaşındaki vale ölümden döndü! O anlar kameraya yansıdı

İstanbul Avcılar'da minibüs şoförü, piknik alanında vale olarak çalışan 71 yaşındaki Adnan Atay'a çarparak, yaraladı. Atay'ın işletmenin kapısına çıktığı sırada, aniden hızlanan minibüs, park halindeki bir motosiklete ve duvara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kapıdan içeri savrulan Atay'ın, iki bacağı ve kalçasında kırıklar oluştu.

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ÜZERİNE DEMİR KAPI DÜŞTÜ

Avcılar Firüzköy Mahallesi Gölyolu Sokakta 1 Mayıs Pazar günü saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, 34 VR 6761 plakalı minibüs şoförü O.M.E., korku dolu anlar yaşattı. Sokak üzerinde beklerken, ani ve hızla hareket eden minibüs, piknik alanı işletmesinin kapısında bekleyen 71 yaşındaki Adnan Atay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Adnan Atay'ın üzerine yerinden çıkan demir kapı da düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adnan Atay'ın iki bacağı ve kalçasında kırıklar oluştuğu belirtildi. Şoför, kazadan sonra gözaltına alındı. İfadesi alınan O.M.E., serbest bırakıldı.

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"İÇERİ DOĞRU KOŞTUM AMA KENDİMİ KURTARAMADIM"

Adnan Atay işletmenin kapısında beklerken minibüsün hızla üzerine doğru geldiğini, içeri girmeye çalıştığını ama başaramadığını anlattı. Çarpmanın etkisiyle savrulduğunu ve yere düştüğünü söyleyen Atay, dış kapının da üzerine düştüğünü ve yaralanmasına neden olduğunu ifade etti. Vale Adnan Atay'ın oğlu Kemal Atay, minibüs sürücüsünün alkollü olduğunu iddia ederek, maddi ve manevi olarak şikayetçi olduklarını belirtti.

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"ÖNCE ÇARPTI, SONRA 'KALK BİR ŞEYİN YOK' DEDİ"

İşletme sahibi Serkan Sarı, minibüs sürücü O.M.E.'yi tanımadığını ve aralarında bir husumet olmadığını belirterek, "Minibüs yolun ters şeridinde, giriş kapısı ve müdüriyetin hizasında bekliyordu. Vale Adnan Atay kapı önüne çıkar çıkmaz hızlanıyor ve çarpıyor. Minibüs sürücüsü ya kendine zarar vermek istedi ya da bize bir kastı var. Aslında ne olduğunun açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. Çarpan kişi alkollüydü ama sarhoş olması bahane olamaz. Kazadan sonra sürücü telefonu kulağına dayamış şekilde minibüsten çıktı, buralarda dolaştı. Yaralı halde yerde uzanan valenin başına geldi, eliyle ayağını tuttu. Sonra da 'Kalk bir şey yok' dedi. Nasıl bir şey yok, adam ölüyor dedik, dışarı çıkarttık. Polis geldikten sonra işi iyice pişkinliğe vurdu" dedi. (DHA)

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