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"8" mesajı hayatını kurtardı! Bir tek o gitti... 'O ana kadar enkazda mıyım öldüm mü kimse bilmiyordu'

11.02.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi yasa boğan, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz altından kurtarılan vatandaşlarla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Depremler 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Elbistan'da Mustafa Sami Şahin, herkesi umutlandıran bir mucizeyle 102 saat sonra ekipler tarafından enkaz altından kurtarıldı. Şahin'in kurtarılışındaki 8 detayı da dikkat çekti. Şahin'in Tekirdağ'daki kuzenine bilinçsizce attığı mesaj sayesinde kurtarıldığı öğrenildi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem felaketinin ardından yaşamını yitiren canlarına ağlıyor. Bir yandan da enkaz altından depremden onlarca saat sonra kurtarılan vatandaşlardan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları esnasında, depremden 102 saat sonra Mustafa Sami Şahin'e Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi'nin 7 katlı binasının enkazında ulaşılmıştı. 33 yaşındaki Şahin'in Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Şahin, hayatının kurtarılışındaki '8' mesajı detayını anlattı. İşte tüm ayrıntılar...

"ÜSTÜMDE MOLOZLAR VARDI"

Enkaz altında yaşadıklarını ve kuzenine attığı "8" mesajıyla ilgili detayları AA muhabirine anlatan Şahin, enkaz altındayken zaman zaman umudunun tükendiğini anlattı.

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Merdiven boşluğunda kaldığını belirten Şahin, "Üstümde molozlar da vardı. Kötü bir yerde yakalandım. Orada zaman zaman 'Burada bitti galiba' dedim. Sık sık ölsem mi daha iyi olacak, kalsam mi iyi olacak onu sorguladım." dedi.

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Ekiplerin nakış işler gibi enkaz içerisinde delikler açtığını anlatan Şahin, delikler açıldıkça telefonunun çekmeye başladığını ve mesajların iletildiğini vurguladı.

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"TESADÜFEN GİDEN 8 MESAJI, AFAD'IN GELMESİNE VESİLE OLDU"

Şahin, kuzenine ulaşan 8 mesajının neden kaynaklandığını ise şöyle anlattı:

"Bilinçli bir mesaj değildi aslında. Bilinçli olarak yazdığım mesajların hiçbiri iletilmemiş, saçma bir mesaj tesadüfen Tekirdağ'daki kuzenime iletilmiş. O da mesajı görünce AFAD'a falan haber vermiş. Mesaja kadar enkazda mıyım, öldüm mü yaşıyor muyum, başka bir yerde miyim, kimsenin fikri yoktu. Tesadüfen giden 8 mesajı, AFAD'ın gelmesine vesile oldu. Olay bundan ibaret. Diğer mesajları yazarken bilinçliydim ama ulaşacağına umudum yoktu hiç. Gönderdiğim mesajların hepsi sonradan gitmiş, içinden biri ulaşmış, o da 8 olanı." (AA)

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