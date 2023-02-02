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  4. 81/1-d-1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 81/1-d-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

81/1-d-1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 81/1-d-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

25.01.2023 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte diğer sürücü ya da yayalarla anlaşmak her zaman kolay olmuyor. Özellikle uzun süre seyir halinde olanlar ister yaya olsun ister sürücü yolculuklarını hemen sonlandıramamanın da etkisiyle yıpranmış sinirlere sahip olabilirler. Bu kişilerle özellikle bir kaza durumunda anlaşmak daha da zor olabilir. Trafik kuralları seyir halinin mümkün olan en güvenli şekilde tamamlanması için yetkililerce uygulamaya konulmuş ve denetlenmektedir.

81/1-d-1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 81/1-d-1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Kazaların önlenemez olduğu ve kazaya sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılamadığı durumlarda bireylerin birbirine hak ve sorumluluk bilinciyle destek olmaları süreci daha kolay bir hâle getirecektir. Kaza alanında can kaybının ve yaralanmanın olmadığı durumlarda, kazanın tarafları araçlarının hasar durumuna göre haklarını korumak adına tutanaklar kayda alır. Ufak çaplı kazalar yaşandığı takdirde, kazanın tarafı olan sürücüler kendi aralarında hasar giderme süreci için anlaşabilir ve uygulayabilirler. Ancak büyük kayıpların yaşandığı kazalarda sürücülerin durumu yetkililere bildirmeleri ve kayda alımını kolaylaştırmaları beklenir.

81/1-d-1 trafik cezası nedir?

81/1-d-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu kazaların yetkili mercilere bildirimini kişisel inisiyatife bırakmamak ve karşılıklı hak gasplarını önlemek adına uygulamaya konulmuştur. Ancak uygulamaya muhalefet etmek isteyen sürücülerin önünü almak ya da muhalefet edenlerin tekrar etmesini engellemek adına aynı maddenin cezai işlemleri düşünülmüştür. Bu bakımdan 81/1-d-1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu “Trafik kazasına karışanların; (tutanak düzenleme konusunda kendi aralarında anlaştıkları maddi hasarlı trafik kazaları hariç) kazayı yetkililere bildirmemesi”dir. 2022 Trafik Ceza Rehberi’nde açıkça belirtilen ihlal durumunun yaptırım olarak para cezası uygulandığı da yazmaktadır.

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81/1-d-1 trafik cezası kimlere uygulanır?

81/1-d-1 trafik cezasının kimlere uygulanacağına dair bilgi yine 2022 Trafik Ceza Rehberi’nde “Uymayanlara” ibaresiyle netleştirilir. Trafik cezasına uymayan kişilerin ehliyetlerine ayrıca 20 ceza puanı uygulanır.

81/1-d-1 trafik cezası tutarı nedir?

81/1-d-1 maddesine ihlal söz konusu olduğunda uygulanacak trafik cezası tutarı 2023 yılında 951 TL ve 20 ceza puanı şeklinde belirlenmiştir 81/1-d-1 trafik cezası tutarı indirim kapsamında 713,25 TL olarak ödenebilir.

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