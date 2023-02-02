65/1-h trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-h trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları bireylerin hem kendilerini hem de karşı tarafı tehlikeye atmaması için oluşturulmuştur. Yaya ve sürücüler trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda trafik cezası ile karşılaşırlar. Trafikte yapılan her hatanın karşılığı olan bir trafik cezası vardır. Var olan bu trafik cezaları her yıl güncellenmektedir. 2023 yılı için belirlenen trafik cezaları tutarları da açıklanmıştır.

65/1-h trafik cezası nedir?

Araç sürücülerinin yükü kara yoluna değecek, düşecek, dökülecek, sızacak, akacak, kayacak veya gürültü çıkaracak kadar yüksek sesle gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi durumunda trafik sürücülerine 65/1-h trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince ceza uygulanır. Bu kurala uymayan sürücüler hem kendi hem de karşı tarafın güvenliğini tehlikeye attığı için uygulanacak ceza Kara yolları Trafik Kanunu gereğince belirlenmiştir.

65/1-h trafik cezası kimlere uygulanır?

65/1-h trafik cezası, sürücülerin 65/1-h trafik kuralını ihlâl etmesi durumunda uygulanan bir cezadır. Trafikte sürücülerin yüklerinin kara yoluna değmesi, düşmesi, dökülmesi, sızması, akması veya gürültülü ses çıkarması durumuyla karşı karşıya kalan sürücülere verilir.

65/1-h trafik cezası tutarı nedir?

65/1-h trafik cezası alan kişiler 2023 yılı itibari ile güncellenen tutar üzerinden ödeme yapacaktır. 2023 güncellenen 65/1-h trafik cezası tutarı 909 TL olarak belirlenmiştir. 15 gün içerisinde ödeme yapan sürücüler %25 tutarındaki erken ödeme inidirminden faydalanabilirler. Erken ödeme indiriminden faydalanan bireyler 681,25 TL tutarını ödemekle yükümlü olurlar.



