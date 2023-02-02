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65/1-i trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-i trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

25.01.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte yer alan her bireyin hem güvenliğinin sağlanması hem de düzenin oluşabilmesi adına trafik kuralları oluşturulmuştur. Trafikteki her yaya ve her sürücü bu kurallara uymakla yükümlüdür. Trafik kurallarını ihlal eden her birey çeşitli yaptırımlarla karşılaşır. Bu yaptırımlar trafik cezalarıdır. 65/1-i trafik cezası bu hatayı gerçekleştiren bireylere uygulanır. Peki, 65/1-i trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

65/1-i trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-i trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte düzen ve güvenin sağlanması çok önemlidir. Trafikte düzenin sağlanmaması çok büyük kaosa sebebiyet verebilir ve bu kaosun sonucunda can kaybı ile de karşılaşılabilecek hasarlar oluşabilir. Trafikte oluşabilecek bu problemlerin önüne geçmek adına bir dizi kural oluşturulmuştur. Bu bir dizi kurala trafik kuralları denmektedir. Trafik kurallarına uymayan her birey çeşitli yaptırımlarla karşılaşır. Bu yaptırımlar para cezası olabildiği gibi hapis cezası şeklinde de olabilir. Trafikte yapılan her hatanın kanunlarca belirtilen belirli cezaları vardır. Her yıl güncellenen tutarlar topluma açıklanmaktadır. 2023 yılı için güncellenen trafik cezaları da yetkililerce açıklanmıştır.

65/1-i trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun belirlediği trafik kurallarına uymayan bireyler belirlenen trafik cezalarına tabii olurlar. 65/1-i trafik cezası maddesi ihlalin konusu yükü her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar oluşturacak şekilde yüklemek yasaktır. 65/1-i trafik cezası içerik olarak, bireyin aracına yüklediği yükü yoldaki ve yolun üstündeki eğimi bozacak, yoldaki herhangi bir şeye takılacak veya sivri bir şeye takılacak şekilde yüklenmesi durumunda verilen cezayı ifade eder. Bu kurala uymayan bireyler için belirlenen trafik cezası tutarı bireylere tebliğ edilir.

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65/1-i trafik cezası kimlere uygulanır?

65/1-i trafik kuralına uymayan bireylere 65/1-i trafik cezası uygulanır. 65/1-i trafik cezası, sürücülerin yüklediği yükün her türlü yolda ve yolun eğiminde dengeyi bozabilecek, yoldaki her hangi bir şeye takılabilecek veya sivri bir şeye takılacak şekilde yüklenmesi durumunda olan bireye uygulanan cezadır.

65/1-i trafik cezası tutarı nedir?

65/1-i trafik cezası için 2023 itibari ile belirlenen tutar 909 TL olarak belirlenmiştir. 15 gün içerisinde erken ödeme yapan bireyler için %25 tutarında erken ödeme indirimi uygulanmaktadır. Erken ödeme indiriminden faydalanan bireyler 681,75 TL tutarında ödeme yapmalıdırlar.


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trafik cezası

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