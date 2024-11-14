Gönüllü olarak yapıyordu şimdi milyoner oldu! Herkesin her gün yaptığı günlük işlerden o servet kazanıyor... "Beni tatmin olmuş hissettiriyor"

MYNET|DIŞ HABERLER 2020 yılında ev temizliği işine ücretsiz olarak başladığını ifade eden Kananen bu sırada sosyal medyada da temizlik videolarını paylaşıyordu. Temizlik ipuçlarını verdiği ve temizlik yaptığı videolarının kısa sürede ünlenmesinden sonra Kananen sosyal medyadan reklam geliri elde etmeye başladı.

"BU ÇILGINLIK"

Henüz 16 yaşındayken okuldayken temizlik işine başlayan Kananen, TikTok'ta 10 milyondan fazla takipçiye sahip ve sadece YouTube kanalından 500 bin Euro (yaklaşık 18 milyon TL) kazandı.

Temizlik yapmanın kendisini eğlendirdiğini ve eğlenerek para kazanmanın hayatının en büyük şansı olduğunu belirten Kananen, "Temizlik yapmak eğlenceli. Şimdiye kadarki en iyi şey. Kesinlikle bayılıyorum. Beni tatmin olmuş hissettiriyor. Mutlu, çok rahatlamış, sanki hayatım tamamlanmış gibi. 100.000 takipçiye sahip olmaktan heyecan duyduğumu hatırlıyorum ama şimdi 10 milyona sahip olmak çılgınlık" dedi.

KENDİ İŞİNİ KURDU

Geçtiğimiz yıl temizlik şirketini kuran Kananen, şimdi İngiltere , İsviçre ve İsveç'i ziyaret ederek dünyayı dolaşarak evleri temizliyor. Paranın kendisini değiştirmediğini sözlerine ekleyen Kananen, "Para beni değiştirmedi, sadece temizlik yapmayı ve bunu dünyayla paylaşmayı seviyorum. İşimi seviyorum. Kalın bir toz tabakasını silebildiğinizde çok tatmin edici oluyor. Bu şimdiye kadarki en iyi his." ifadelerini kullandı.