9 yaş küçük futbolcu sevgilisiyle nişanlandığı söylenmişti! Ala Tokel evlilik sorularını duyunca... Verdiği yanıtla şaşırttı

MYNET-Sosyal medya fenomeni Ala Tokel ve ünlü futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım uzun zamandır birliktelik yaşıyor. Yaşadıkları aşkla adlarından söz ettirmeyi başaran ünlü çiftin arasındaki yaş farkı da dikkat çekiyor.

Sevgilisiyle arasında 9 yaş olan ünlü fenomen, sosyal medyada eleştirilince bu duruma tepki göstermiş ve 'Ben mutluyum, o mutlu. Yaşa dair hiçbir sorun yaşamıyoruz. Fark etmiyoruz bile. Siz burada yazmadıkça aklımıza dahi gelmiyor' demişti.

Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yapan ünlü çiftin parmağındaki yüzükler dikkat çekmiş ve nişanlandıkları söylenmişti. Önceki akşam bir davete katılan Tokel yüzük sorularını ilk defa cevapladı.

NİŞAN İDDİALARINA YANIT VERDİ

'Yüzük beraberliğimizin ve aşkımızın simgesi olarak taktık, aile arasında bir şey değil' diyen Tokel nişan iddialarını yalanladı.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Ünlü fenomen sözlerine "Ama tabii doğru zamanda evlendiğim kişi umuyorum ki Bertuğ olur" dedi ve bu açıklamasıyla herkesi şaşırttı. Evliliğe yeşil ışık yakan Ala Tokel yeni sezonda da sevgilisi hangi takıma giderse onunla birlikte yurt dışına gideceğini söyledi.