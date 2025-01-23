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  4. 9 yaşındaki küçük çocuk evinde ölü bulundu! Üvey babası baş şüpheli durumunda: Polis silah seslerine geldi

9 yaşındaki küçük çocuk evinde ölü bulundu! Üvey babası baş şüpheli durumunda: Polis silah seslerine geldi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.01.2025 11:51
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde 9 yaşındaki Michael Meager isimli küçük çocuk evinde ölü bulundu. Silah seslerinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri ikinci sınıf öğrencisi çocuğun cansız bedenini buldu. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken cinayet şüphesiyle Meager'in üvey babası tutuklandı.

9 yaşındaki küçük çocuk evinde ölü bulundu! Üvey babası baş şüpheli durumunda: Polis silah seslerine geldi

MYNET|DIŞ HABERLER Wisconsin'de 9 yaşında bir çocuğun vurularak öldürülmesinin ardından bir kişi tutuklandı. Geneva Polis Departmanı'ndan yapılan bir basın açıklamasına göre, memurlar Wisconsin'deki Lake Geneva'da bir eve silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Polis, bir çocuğun vurulduğunu ve yerel bir hastaneye kaldırıldığını, çocuğun hayatını kaybettiğini doğruladı.

CENAZE MASRAFLARI İÇİN BAĞIŞ HESABI AÇILDI

9 yaşındaki çocuğun ailesi cenaza masraflarını karşılayabilmek için GoFundMe kampanyası oluşturdu. Kampanyada 9 yaşındaki küçük çocuk 'zeki' ve 'komik' olarak tanımlandı. Polis, birinci derece adam öldürme suçlamasıyla Meager'in üvey babasının tutuklandığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Amerika
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