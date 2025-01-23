9 yaşındaki küçük çocuk evinde ölü bulundu! Üvey babası baş şüpheli durumunda: Polis silah seslerine geldi

MYNET|DIŞ HABERLER Wisconsin'de 9 yaşında bir çocuğun vurularak öldürülmesinin ardından bir kişi tutuklandı. Geneva Polis Departmanı'ndan yapılan bir basın açıklamasına göre, memurlar Wisconsin'deki Lake Geneva'da bir eve silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Polis, bir çocuğun vurulduğunu ve yerel bir hastaneye kaldırıldığını, çocuğun hayatını kaybettiğini doğruladı.

CENAZE MASRAFLARI İÇİN BAĞIŞ HESABI AÇILDI

9 yaşındaki çocuğun ailesi cenaza masraflarını karşılayabilmek için GoFundMe kampanyası oluşturdu. Kampanyada 9 yaşındaki küçük çocuk 'zeki' ve 'komik' olarak tanımlandı. Polis, birinci derece adam öldürme suçlamasıyla Meager'in üvey babasının tutuklandığını açıkladı.