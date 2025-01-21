Üç çocuk babası doktor eşine hediye olarak kendi kendini kısırlaştırma ameliyatı yaptı! O anları sosyal medyadan paylaştı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'ın Taipei bölgesindeki bir plastik cerrahi kliniğinde çalışan Dr. Chen Weinong karısına hediye olarak kendi kendisini kısırlaştırma ameliyatı yaptı ve o anları sosyal medyadan anbean paylaştı. Erkekleri kısırlaştırma ameliyatının kadınlara kıyasla daha kolay olduğunu dile getiren Dr. Weinong, "Kendi üretrama dokunup dikmek çok tuhaf bir duyguydu. Kadın kısırlaştırma ameliyatı ise daha zordur. Ancak erkeklerde bu daha kolay çünkü sorun dış vas deferens'in bulunup bağlanmasıyla çözülebilir." dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Dr. Weinong'in videosu Tayvan'da viral oldu. Birkaç gün içinde 4 milyondan fazla izlendi. Her ne kadar birçok kişi onun cesaretine, becerisine ve karısına olan sevgisine hayran olsa da operasyonu kendisinin yapmasının güvenliği konusunda endişelendi.

Lisanslı bir cerrah olduğunu ve kısırlaştırma işleminin mesai saatleri dışında ve bir ürolog gözetiminde, riski kendisine ait olmak üzere yapıldığını anlattı. Ayrıca herkesi bu örneği taklit etmemeleri konusunda uyardı.

1 SAAT SÜRDÜ, ADIM ADIM ANLATTI

Sosyal medya videosunda ameliyatı oluşturan 11 adımı sıraladıktan sonra Dr. Weinong, lokal anestezi enjekte ederek kendi kendine prosedürler uygulamaya başladı. Normalde 15 dakika süren ameliyat 1 saat sürdü ancak başarılı oldu. Ameliyat gecesinde biraz ağrı ve rahatsızlık hissettiğini dile getiren Dr. Weinong, ertesi gün ise eski hayatına geri döndü.