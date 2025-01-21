Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Üç çocuk babası doktor eşine hediye olarak kendi kendini kısırlaştırma ameliyatı yaptı! O anları sosyal medyadan paylaştı

Üç çocuk babası doktor eşine hediye olarak kendi kendini kısırlaştırma ameliyatı yaptı! O anları sosyal medyadan paylaştı

21.01.2025 10:49
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.01.2025 10:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 çocuk babası olan cerrah Dr. Chen Weinong, eşine hediye olarak kendi kendisini kısırlaştırma ameliyatı gerçekleştirdi. "Eşinize hediye olarak kendinizi kısırlaştırın" notunu ekleyerek yaptığı paylaşımında Dr. Weinong operasyon anlarını da sosyal medyadan paylaşınca viral oldu.

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'ın Taipei bölgesindeki bir plastik cerrahi kliniğinde çalışan Dr. Chen Weinong karısına hediye olarak kendi kendisini kısırlaştırma ameliyatı yaptı ve o anları sosyal medyadan anbean paylaştı. Erkekleri kısırlaştırma ameliyatının kadınlara kıyasla daha kolay olduğunu dile getiren Dr. Weinong, "Kendi üretrama dokunup dikmek çok tuhaf bir duyguydu. Kadın kısırlaştırma ameliyatı ise daha zordur. Ancak erkeklerde bu daha kolay çünkü sorun dış vas deferens'in bulunup bağlanmasıyla çözülebilir." dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

34

Dr. Weinong'in videosu Tayvan'da viral oldu. Birkaç gün içinde 4 milyondan fazla izlendi. Her ne kadar birçok kişi onun cesaretine, becerisine ve karısına olan sevgisine hayran olsa da operasyonu kendisinin yapmasının güvenliği konusunda endişelendi.

34

Lisanslı bir cerrah olduğunu ve kısırlaştırma işleminin mesai saatleri dışında ve bir ürolog gözetiminde, riski kendisine ait olmak üzere yapıldığını anlattı. Ayrıca herkesi bu örneği taklit etmemeleri konusunda uyardı.

1 SAAT SÜRDÜ, ADIM ADIM ANLATTI

12PP

Sosyal medya videosunda ameliyatı oluşturan 11 adımı sıraladıktan sonra Dr. Weinong, lokal anestezi enjekte ederek kendi kendine prosedürler uygulamaya başladı. Normalde 15 dakika süren ameliyat 1 saat sürdü ancak başarılı oldu. Ameliyat gecesinde biraz ağrı ve rahatsızlık hissettiğini dile getiren Dr. Weinong, ertesi gün ise eski hayatına geri döndü.

İlginizi Çekebilir

Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi

Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi

 İntikam aldı! "5 senedir kumam oldukları yetti"

İntikam aldı! "5 senedir kumam oldukları yetti"

Soğuk algınlığı zannetti! Kalçasını böceklerin yediğinden habersizdi

Soğuk algınlığı zannetti! Kalçasını böceklerin yediğinden habersizdi

 Düğün parasını yanlışlıkla çöpe attı! "Bir mucize bekledim"

Düğün parasını yanlışlıkla çöpe attı! "Bir mucize bekledim"

 Tek hareketi yetti! "Düşman başına"

Tek hareketi yetti! "Düşman başına"
Anahtar Kelimeler:
Doktor Tayvan kısırlaştırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN" Çok sayıda kişiye mezar olan otelin hesabından saatler önce paylaşıldı! "Seni çağırıyor"

"BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN" Çok sayıda kişiye mezar olan otelin hesabından saatler önce paylaşıldı! "Seni çağırıyor"

Otelde can pazarı! Yardım çığlıkları kahretti, çarşafla inmeye çalıştılar

Otelde can pazarı! Yardım çığlıkları kahretti, çarşafla inmeye çalıştılar

Taciz anları kamerada! "Defalarca yaptım"

Taciz anları kamerada! "Defalarca yaptım"

Kehanetleri tüyler ürpetti: "Yeni bir tehlike bekliyor"

Kehanetleri tüyler ürpetti: "Yeni bir tehlike bekliyor"

1 ay boyunca her öğünde sadece meyve yedi! Sonuçlar şaşkına çevirdi

1 ay boyunca her öğünde sadece meyve yedi! Sonuçlar şaşkına çevirdi

10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Vücudunu canlı parazitler kapladı

10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Vücudunu canlı parazitler kapladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.