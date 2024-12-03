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  4. 9 yaşındayken kaçırılmıştı! 31 yıl sonra polis tarafından canlı olarak bulundu: Satılarak kölelik yapmaya zorlandı

9 yaşındayken kaçırılmıştı! 31 yıl sonra polis tarafından canlı olarak bulundu: Satılarak kölelik yapmaya zorlandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.12.2024 17:03
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Hindistan'da yaşanan bir olay tam 31 yıl sonra çözümlendi. Hindistanlı Bhim Singh isimli bir adam 9 yaşındayken kaçırıldı ve bir sosyal medya paylaşımı sayesinde 31 yıl sonra canlı olarak bulundu. Adamın bir çobana satıldığı ve onlarca yıl boyunca köle olarak kullanıldığı ifade edildi.

9 yaşındayken kaçırılmıştı! 31 yıl sonra polis tarafından canlı olarak bulundu: Satılarak kölelik yapmaya zorlandı

MYNET|DIŞ HABERLER Bhim Singh, henüz dokuz yaşındayken Hindistan'ın Praadesh kentinde sevdiklerinden koparıldı. Okuldan eve dönerken bir çete tarafından kaçırılan ve bir çobana satılan Singh, ailesinin sosyal medyadan yaptığı çağrının ardından 31 yıl sonra nihayet bulundu.

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Singh'in 30 yıl boyunca Jaisalmer şehrindeki bir köyde köle olarak kullanıldığı zincirlenerek koyun ile keçi yetiştirmeye zorlandığı ifade edildi.

ÖNCE FİDYE İSTEMİŞLER

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Singh'in ilk kaçırıldığında ailesiyle iletişimi kesmeye karar vermeden önce 7000 sterlin (yaklaşık 308 bin 213 TL) fidye istediği belirtildi. Ailesi 30 yıl sonra Singh'i sağ bacağındaki bir benden tanıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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