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  4. 9 yıl sonra tatil için Türkiye'ye gelen Aysun Kayacı merak konusu oldu! Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor?

9 yıl sonra tatil için Türkiye'ye gelen Aysun Kayacı merak konusu oldu! Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor?

13.08.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 yıl sonra tatil için Türkiye'ye gelen Aysun Kayacı gündem oldu. Uzun süredir Türkiye'ye adım atmayan Kayacı'nın hayatı merak konusu oldu.

9 yıl sonra tatil için Türkiye'ye gelen Aysun Kayacı merak konusu oldu! Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor?

Yıllardır yurt dışında yaşayan eski manken Aysun Kayacı, sosyal medyada sık sık trend topic oluyor. Son olarak, 'Hakan Ural ile benim oyum bir mi?" dediği iddia edilen Kayacı, yıllar süren sessizliğini bozmuş ve sosyal medya hesabının olmadığını açıklamıştı.

Aysun Karaca son günlerde de ülkeye geldiği haberleriyle gündemde.

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Aysun Kayacı, Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ğn iddiasına göre ilk kez Türkiye’ye tatile gelmiş! Kaplankaya’yı çok seven çift, rezidans kısmından ev almak için görüşmeler yaptıktan sonra tatillerine devam etmiş.

Kayacı'nın son haliyle birlikte şimdilerde ne yaptığı da merak ediliyor. Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya taşındı. Kayacı ve eşinin şimdilerde Dubai'de yaşadığı biliniyor. 7 yaşındaki kızıyla vakit geçiren Kayaca Dubai ve Londra arasında mekik dokuyor.

Aysun Kayacı'nın son görüntüsü ise sosyal medyada bulunmuyor.


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Aysun Kayacı Hakan Ural
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